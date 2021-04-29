Isis Valverde revela depressão pós-parto e lembra momentos da carreira de 15 anos

Rael, filho dela com o empresário André Resende, é uma criança falante e que gosta de ouvir a mãe ler e cantar para ele.

Na entrevista, Isis lembrou a perda do pai, Rubens Valverde, morto aos 65 anos em janeiro de 2020 após sofrer um infarto durante uma trilha de moto em Minas Gerais.