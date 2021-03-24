Internautas lançam memes de Tiago Leifert e Mariana Ximenes

O apresentador do BBB 21 (Globo), Tiago Leifert, 40, e a atriz Mariana Ximenes, 39, viraram alvo de brincadeiras nos últimos dias nas redes sociais devido a semelhanças físicas, como olhos e rosto. As comparações são antigas e os memes voltaram porque Leifert aparece todos os dias na TV.
O Gshow, portal da TV Globo, entrou na brincadeira dos internautas e publicou nesta terça-feira (23) um meme com as fotos dos dois no Twitter dizendo que nunca viu os dois no mesmo lugar.
"Tô pensando numa coisa desde ontem, gente: eu também nunca vi esses dois no mesmo lugar. Vou aqui no RH e já volto", publicou.
Internautas alteraram até mesmo as datas de nascimento dos dois nas redes sociais para dizer que são a mesma pessoa. Um deles questionou: "Tiago Leifert e Mariana Ximenes alguém já viu eles no mesmo lugar?".
Outra pessoa postou nas redes sociais que se recusa a acreditar que o apresentador e a cantora não são a mesma pessoa. "O Tiago Leifert e a Mariana Ximenes são a mesma pessoa. Eu me recuso a acreditar que não, eles nasceram no mesmo dia 22 de maio de 1980 e os dois tem a mesma altura 1,76", escreveu.
Insistindo na falsa informação de que os dois nasceram na mesma data, uma internauta disse que estava em choque com a semelhança. "Estou em choque que descobri que além da semelhança da Mariana Ximenes e Tiago Leifert, eles nasceram no mesmo dia, mês e ano. Passada. Chocada", publicou.
Outra internauta pediu para todos refletirem que eles nunca foram vistos juntos e citou personagens que têm uma identidade secreta, como Superman e Batman. "Vocês nunca viram Bruce Wayne e Batman juntos, vocês nunca viram Clark Kent e Superman juntos, e vocês nunca viram Mariana Ximenes e Thiago Leifert juntos, reflitam", postou.