Internautas lançam memes de Tiago Leifert e Mariana Ximenes

Tiago Leifert e Mariana Ximenes Crédito: Victor Pollak e Caiuá Franco/Gl

O apresentador do BBB 21 (Globo), Tiago Leifert, 40, e a atriz Mariana Ximenes, 39, viraram alvo de brincadeiras nos últimos dias nas redes sociais devido a semelhanças físicas, como olhos e rosto. As comparações são antigas e os memes voltaram porque Leifert aparece todos os dias na TV.

O Gshow, portal da TV Globo, entrou na brincadeira dos internautas e publicou nesta terça-feira (23) um meme com as fotos dos dois no Twitter dizendo que nunca viu os dois no mesmo lugar.

"Tô pensando numa coisa desde ontem, gente: eu também nunca vi esses dois no mesmo lugar. Vou aqui no RH e já volto", publicou.

Tô pensando numa coisa desde ontem, gente: eu também nunca vi esses dois no mesmo lugar 🤔



Vou aqui no RH e já volto... pic.twitter.com/4UP8BOzCwT — Gshow em 🏠 (@gshow) March 23, 2021

Internautas alteraram até mesmo as datas de nascimento dos dois nas redes sociais para dizer que são a mesma pessoa. Um deles questionou: "Tiago Leifert e Mariana Ximenes alguém já viu eles no mesmo lugar?".

Tiago Leifert e Mariana Ximenes, alguém ja viu eles no mesmo lugar? 🤨 pic.twitter.com/b7n41rgPUB — Bruno Engel 🔴☠⚫ (@capolaco) March 22, 2021

Outra pessoa postou nas redes sociais que se recusa a acreditar que o apresentador e a cantora não são a mesma pessoa. "O Tiago Leifert e a Mariana Ximenes são a mesma pessoa. Eu me recuso a acreditar que não, eles nasceram no mesmo dia 22 de maio de 1980 e os dois tem a mesma altura 1,76", escreveu.

O Tiago Leifert e a Mariana Ximenes são a mesma pessoa. Eu me recuso a acreditar que não, eles nasceram no mesmo dia 22 de maio de 1980 e os dois tem a mesma altura 1,76. — a chata (@gamalivia_) March 22, 2021

Insistindo na falsa informação de que os dois nasceram na mesma data, uma internauta disse que estava em choque com a semelhança. "Estou em choque que descobri que além da semelhança da Mariana Ximenes e Tiago Leifert, eles nasceram no mesmo dia, mês e ano. Passada. Chocada", publicou.

Outra internauta pediu para todos refletirem que eles nunca foram vistos juntos e citou personagens que têm uma identidade secreta, como Superman e Batman. "Vocês nunca viram Bruce Wayne e Batman juntos, vocês nunca viram Clark Kent e Superman juntos, e vocês nunca viram Mariana Ximenes e Thiago Leifert juntos, reflitam", postou.