Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Internautas lançam memes de Tiago Leifert e Mariana Ximenes

Apresentador e atriz são comparados devido a semelhanças físicas

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:19
Tiago Leifert e Mariana Ximenes
Tiago Leifert e Mariana Ximenes Crédito: Victor Pollak e Caiuá Franco/Gl
O apresentador do BBB 21 (Globo), Tiago Leifert, 40, e a atriz Mariana Ximenes, 39, viraram alvo de brincadeiras nos últimos dias nas redes sociais devido a semelhanças físicas, como olhos e rosto. As comparações são antigas e os memes voltaram porque Leifert aparece todos os dias na TV.
O Gshow, portal da TV Globo, entrou na brincadeira dos internautas e publicou nesta terça-feira (23) um meme com as fotos dos dois no Twitter dizendo que nunca viu os dois no mesmo lugar.
"Tô pensando numa coisa desde ontem, gente: eu também nunca vi esses dois no mesmo lugar. Vou aqui no RH e já volto", publicou.
Internautas alteraram até mesmo as datas de nascimento dos dois nas redes sociais para dizer que são a mesma pessoa. Um deles questionou: "Tiago Leifert e Mariana Ximenes alguém já viu eles no mesmo lugar?".
Outra pessoa postou nas redes sociais que se recusa a acreditar que o apresentador e a cantora não são a mesma pessoa. "O Tiago Leifert e a Mariana Ximenes são a mesma pessoa. Eu me recuso a acreditar que não, eles nasceram no mesmo dia 22 de maio de 1980 e os dois tem a mesma altura 1,76", escreveu.
Insistindo na falsa informação de que os dois nasceram na mesma data, uma internauta disse que estava em choque com a semelhança. "Estou em choque que descobri que além da semelhança da Mariana Ximenes e Tiago Leifert, eles nasceram no mesmo dia, mês e ano. Passada. Chocada", publicou.
Outra internauta pediu para todos refletirem que eles nunca foram vistos juntos e citou personagens que têm uma identidade secreta, como Superman e Batman. "Vocês nunca viram Bruce Wayne e Batman juntos, vocês nunca viram Clark Kent e Superman juntos, e vocês nunca viram Mariana Ximenes e Thiago Leifert juntos, reflitam", postou.

Veja Também

Entenda como memes de gatinhos e obras de arte virtuais agora valem milhões

BBB 21: Vitória de fumante Fiuk contra crossfiteiro Arthur em prova gera memes

BBB 21: Lumena faz autocrítica e fica chocada por ter virado meme

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Redes Sociais Tiago Leifert
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados