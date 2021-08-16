Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Internado com Covid-19, Zeca Pagodinho canta para alegrar profissionais da saúde

O sambista animou técnicos e enfermeiros de plantão cantando trechos de músicas de Lupicínio Rodrigues e Silvio Caldas

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:12
O cantor Zeca Pagodinho
O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
O sambista Zeca Pagodinho resolveu presentear os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Casa de Saúde São José, no Humaitá, durante a noite deste domingo, 15, com uma "canja". Internado com Covid-19, o músico de 62 anos cantou trechos de sambas-canção gravados por Lupicínio Rodrigues e Silvio Caldas. A informação é da coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.
Zeca, que tem agradecido às mensagens de carinho e desejos de recuperação, disse que estava se sentindo bem. "Não sinto nada". afirmou. Ele foi internado no sábado, 14. Uma nota do hospital divulgada no final de semana informa que "o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".
Zeca se engajou na campanha pró vacina e fez vídeos alertando a população sobre a importância da imunização. Sobre a necessidade da segunda dose, ele disse: "Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos".
Na tarde de ontem, ele fez um novo vídeo de dentro do hospital. Disse que já estava acabando o tratamento e que o importante era a população se vacinar. "Obrigado a todos que oraram por mim, torceram por mim. Já estou acabando o tratamento e o importante é se vacinar para poder se recuperar mais rápido."

Veja Também

Covid: assessoria diz que Zeca Pagodinho está assintomático e sendo monitorado

Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Zeca Pagodinho brinca e sugere 'levantamento de copo' para as Olimpíadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana contrata professores e pedagogos temporários
Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados