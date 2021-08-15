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Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O cantor deu entrada no hospital neste sábado (14), sem necessidade de suporte de oxigênio

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2021 às 15:14
Zeca Pagodinho
Zeca Pagodinho Crédito:  Instagram
O cantor Zeca Pagodinho foi internado com sintomas de Covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro. Segundo informações apuradas pelo site G1 com a Casa de Saúde São José, o paciente deu entrada na unidade neste sábado (14) e "apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".
O cantor tomou a segunda dose da vacina no início de julho, quando fez apelo para que todos que já possam se vacinar que se imunizem.
As vacinas não impedem a transmissão e contágio da doença, mas todas reduzem sim o risco de infecção e evolução para quadros graves.

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