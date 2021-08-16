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Saúde

Covid: assessoria diz que Zeca Pagodinho está assintomático e sendo monitorado

Cantor foi internado com covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro neste sábado, dia 14

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 08:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2021 às 08:31
O cantor Zeca Pagodinho
O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Márcio Isensee/Reprodução/Instagram @zecapagodinho
A assessoria de Zeca Pagodinho deu mais detalhes sobre a internação do cantor, que está com Covid-19. "Ele não teve nenhum sintoma. Uma pessoa da família precisou fazer o teste e o laboratório testou a todos, então ele soube que estava positivo. Está no hospital para fazer um monitoramento de praxe. Está bem e, em breve, estará em casa", disse a assessoria do sambista ao Estadão.
Zeca Pagodinho, que tem 62 anos, foi internado com covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro neste sábado, dia 14. De acordo com informações da Casa de Saúde São José, o cantor apresenta sintomas leves, com bom estado geral e não necessita de suporte de oxigênio.
Zeca Pagodinho já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A primeira em abril, e a segunda no último mês de julho. Vale lembrar que a infecção de pessoas já imunizadas não indica ineficácia da vacina contra a covid-19.
Confira a íntegra da nota divulgada pelo hospital neste domingo, 15 de agosto:
"A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio."

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