Covid: assessoria diz que Zeca Pagodinho está assintomático e sendo monitorado

A assessoria de Zeca Pagodinho deu mais detalhes sobre a internação do cantor, que está com Covid-19. "Ele não teve nenhum sintoma. Uma pessoa da família precisou fazer o teste e o laboratório testou a todos, então ele soube que estava positivo. Está no hospital para fazer um monitoramento de praxe. Está bem e, em breve, estará em casa", disse a assessoria do sambista ao Estadão.
Zeca Pagodinho, que tem 62 anos, foi internado com covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro neste sábado, dia 14. De acordo com informações da Casa de Saúde São José, o cantor apresenta sintomas leves, com bom estado geral e não necessita de suporte de oxigênio.
Zeca Pagodinho já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A primeira em abril, e a segunda no último mês de julho. Vale lembrar que a infecção de pessoas já imunizadas não indica ineficácia da vacina contra a covid-19.
Confira a íntegra da nota divulgada pelo hospital neste domingo, 15 de agosto:
"A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio."