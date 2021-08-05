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Nova modalidade

Zeca Pagodinho brinca e sugere 'levantamento de copo' para as Olimpíadas

Artista diverte internautas com seu humor sobre as os Jogos Olímpicos.

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 18:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2021 às 18:12
O cantor Zeca Pagodinho
O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Sempre com humor elevado, o cantor Zeca Pagodinho, 62, entrou na onda dos memes e das brincadeiras de internet. Agora, ele publicou uma série de imagens para sugerir novas modalidades às Olimpíadas de 2024, em Paris.
A mais divertida foi o "levantamento de copo". Mas o artista não parou por aí. Também indicou que seria uma boa o Comitê Olímpico dar uma olhada na modalidade "sinuquinha" e no "vôlei aquático".
"Estamos na reta final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas nada de deixar a peteca do Badminton cair após o encerramento! O Zeca Pagodinho tem sugestões incríveis de modalidades que você pode praticar quando e onde quiser", postou.
Artistas e amigos se divertiram com as imagens. "Estou seguindo os ensinamentos do mestre. E me preparando para representar daqui quatro anos nosso samba na Olimpíadas", escreveu Arlindinho.
No mês de junho, Zeca já havia movimentado a internet ao mencionar em seu Twitter, com um emoji chorando de rir, um meme feito com uma música sua. Na imagem compartilhada, o cantor aparece com o filtro negativo e a legenda "descobri que sou cringe demais".
A legenda faz referência à música "Verdade" (1996), com o verso "Descobri que te amo demais" e nasceu da junção de dois assuntos que tomaram conta das redes sociais nas últimas semanas.
O fato de a foto estar com o filtro que inverte as cores nasceu de um meme que consiste em inverter as cores da foto e o significado do que ela representa.
Já a palavra "cringe" vem sendo usada para classificar atitudes e comportamentos que causam "vergonha alheia". Nas respostas da publicação os fãs do cantor se divertiram com o fato de ele ter notado o meme. "Zeca você é o melhor", escreveu uma internauta.

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