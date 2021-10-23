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Halyna Hutchins

Instituição cria bolsa de estudos em homenagem a diretora morta

Programa será batizado em memória da diretora de fotografia ucraniana, Halyna Hutchins, que foi baleada na quinta (21). Arma era manuseada pelo ator Alec Baldwin
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2021 às 16:56

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:56

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, recebeu um tiro com arma manuseada pelo ator Alec Baldwin, 63, na quinta-feira (21).
A diretora de fotografia Halyna Hutchins, recebeu um tiro com arma manuseada pelo ator Alec Baldwin, 63, na quinta-feira (21). Crédito: Divulgação/Intagram/ @halynahutchins
O AFI (American Film Institute – Instituto Americano de Cinema, em tradução livre) criou um fundo de bolsas de estudo em homenagem a Halyna Hutchins, morta aos 42 anos. A diretora de fotografia recebeu um tiro com arma manuseada pelo ator Alec Baldwin, 63, na quinta-feira (21).
O fundo do AFI se concentrará em oferecer oportunidades a mulheres dentro de suas áreas de atuação. As doações podem ser feitas através do site do instituto.
Em uma mensagem no Twitter, o marido da diretora, Matt Hutchins, agradeceu a iniciativa. "Obrigado aos amigos e mentores de Halyna na AFI por estabelecer uma bolsa para homenagear sua memória e apoiar as aspirantes a cineastas. Qualquer pessoa que queira homenagear a memória dela, por favor, direcione sua doação para este fundo", escreveu Matt na rede social.
O Instituto escreveu uma homenagem à diretora morta na página de arrecadação para o fundo que leva seu nome. "Prometemos que Halyna Hutchens viverá no espírito de todos os que se esforçam para ver seus sonhos realizados em histórias bem contadas", escreveu a AFI.

ENTENDA O CASO

O acidente que vitimou a diretora aconteceu no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21). Halyna foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do México, mas não resistiu aos ferimentos.
O diretor do longa, Joel Souza, 48, recebeu alta hospitalar após se ferir. Quem confirmou essa informação foi uma das estrelas do filme, Frances Fisher.
De acordo com o The New York Times, foi o o próprio Alec Baldwin que disparou a arma. O disparo teria sido acidental e Baldwin não ficou ferido. "Estamos tentando determinar agora como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse Juan Rios, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé.
Segundo a Variety, ninguém foi preso e investigadores conversam com várias pessoas para apurar o que aconteceu. Uma fonte próxima disse que Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican.
O Deadline ouviu de fontes que o ator principal engatilhou a arma durante um ensaio e atingiu os diretores do longa. O set foi bloqueado e uma velha igreja foi bloqueada, de acordo com relatos da imprensa local. Bonanza Creek Ranch é conhecido por produções de filmes de faroeste.
Um porta-voz de produção da Rust Movie Productions LLC disse ao Deadline: "Houve um acidente hoje nas filmagens de "Rust", no Novo México, envolvendo a falha de ignição de uma arma de suporte. Duas pessoas foram levadas ao hospital e estão recebendo cuidados. A produção foi interrompida. A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa principal prioridade."
"Os detetives estão investigando como [a arma foi usada] e que tipo de projétil foi disparado", disse o Gabinete do Xerife em um comunicado na quinta. "Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas."

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