"Não há palavras para expressar meu choque", diz Alec Baldwin sobre acidente

Alec Baldwin nos bastidores da gravação de 'Rust' Crédito: Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta

Alec Baldwin divulgou um breve comunicado no Twitter na tarde desta sexta-feira (22), sobre o grave incidente no set de "Rust". Durante a gravação de uma cena nesta quinta-feira (21), nos EUA, o ator disparou acidentalmente uma arma cinematográfica, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo diretor Joel Souza. "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega profundamente admirada por nós", disse o ator em sua conta oficial.

"Estou cooperando totalmente com a investigação policial para entender como essa tragédia ocorreu e estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna".

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There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Na noite de quinta-feira, a produtora Rust Movie Productions LLC ainda emitiu um comunicado dizendo que "todo o elenco e equipe estão absolutamente devastados pela tragédia de hoje (ontem), e enviamos nossas mais profundas condolências à família e entes queridos de Halyna. Paramos a produção do filme por um período indeterminado e estamos cooperando totalmente com a investigação do Departamento de Polícia de Santa Fé. Estaremos fornecendo serviços de aconselhamento a todos os ligados ao filme enquanto trabalhamos para processar este terrível evento. "