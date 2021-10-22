Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diretora morta

Arma cenográfica usada por Alec Baldwin tinha munição real, diz sindicato

A informação corrobora com a reclamação de Baldwin após o acidente. Segundo testemunhas, na hora ele perguntou por qual motivo havia recebido uma arma com munição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2021 às 19:04

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 19:04

O ator Alec Baldwin, 63 anos
O ator Alec Baldwin, 63 anos Crédito: Reprodução Instagram @alecbaldwininsta
A arma cenográfica que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, após ser disparada por Alec Baldwin no set do filme "Rust", na quinta-feira (21), continha munição real. A informação foi dada por um sindicato de Hollywood em mensagem a seus membros e reproduzida pelos sites especializados da Variety e da IndieWire.
"Uma munição verdadeira foi acidentalmente disparada no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, integrante da Local 600, e o diretor Joel Souza", disse uma filial local do sindicato IATSE (Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral, na sigla em inglês).
A informação corrobora com a reclamação de Baldwin após o acidente. Segundo testemunhas ouvidas pelo portal Showbiz 411, na hora ele perguntou por qual motivo havia recebido "uma arma quente", ou seja, com munição.
Sem acreditar no que havia acabado de acontecer, Baldwin ficou transtornado e chorou muito no lado externo das instalações. As investigações a respeito do incidente seguem.
Em suas redes sociais, ele falou pela primeira vez. "Não há palavras para descrever meu choque e tristeza com o acidente trágico que tirou a vida de Halyna Hutchins", começou ele.
Ele diz na sequência que a diretora era "esposa, mãe e muito admirada pelos colegas" e que agora vai colaborar com a polícia. "Estou cooperando totalmente com a investigação da polícia para descobrir como essa tragédia aconteceu", publicou.
Em outro trecho, o ator revelou que tem mantido contato com o marido e o filho da diretora e que vai oferecer todo o suporte necessário. "Meu coração está partido pelo marido, filho e todos que conheciam e amavam Halyna", escreveu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alec Baldwin atira em gravação de filme e mata diretora acidentalmente nos EUA

"Não há palavras para expressar meu choque", diz Alec Baldwin sobre acidente

Alec Baldwin cita choque e tristeza após morte de colega em set

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Cinema Estados Unidos Famosos Hollywood
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados