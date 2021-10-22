Arma cenográfica usada por Alec Baldwin tinha munição real, diz sindicato

O ator Alec Baldwin, 63 anos Crédito: Reprodução Instagram @alecbaldwininsta

"Uma munição verdadeira foi acidentalmente disparada no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, integrante da Local 600, e o diretor Joel Souza", disse uma filial local do sindicato IATSE (Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral, na sigla em inglês).

A informação corrobora com a reclamação de Baldwin após o acidente. Segundo testemunhas ouvidas pelo portal Showbiz 411, na hora ele perguntou por qual motivo havia recebido "uma arma quente", ou seja, com munição.

Sem acreditar no que havia acabado de acontecer, Baldwin ficou transtornado e chorou muito no lado externo das instalações. As investigações a respeito do incidente seguem.

Ele diz na sequência que a diretora era "esposa, mãe e muito admirada pelos colegas" e que agora vai colaborar com a polícia. "Estou cooperando totalmente com a investigação da polícia para descobrir como essa tragédia aconteceu", publicou.