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Influenciadora Romagaga diz que perdeu alegria e chora ao ter Instagram desativado

Conta possuía mais de 1,6 milhões de seguidores e era sua principal renda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:49

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:49

A artista performática Romagaga denuncia Tinder de transfobia
A artista performática Romagaga Crédito: Reprodução Twitter/ RomagagaGuidini
A influenciadora Romagaga, que ficou conhecida na Internet por seus vídeos bem-humorados, teve sua conta no Instagram desativada em dezembro e lamentou recentemente em suas redes sociais. Seu perfil já possuía mais de 1,6 milhões de seguidores e ela chegou a publicar um vídeo aos prantos para pedir ajuda, pois a página é sua única fonte de renda.
"Só sinto vontade de chorar. A perda do Instagram só foi o estopim pra eu entrar numa depressão. Há muito tempo eu vinha sofrendo calada... aquela Romagaga feliz de antigamente, que fazia as pessoas rirem, morreu há muito tempo. Tenho medo de não sair dessa", escreveu em seu Twitter.
Ela precisou recomeçar do zero e atualmente sua nova conta na rede social possui pouco mais de 200 mil seguidores. "Quem me acompanhou sabe que antigamente eu era feliz, não tinha tempo ruim, enfrentava tudo... mas hoje me encontro fragilizada, perdi minha alegria, eu já tirei tantas pessoas da depressão com meus vídeos engraçados e hoje sou eu quem estou em depressão", completou.
"Eu só queria voltar a ser feliz... eu só queria ser aquela Romagaga de antes, corajosa e feliz, que não tinha tempo ruim. Eu acha que só estou de pé ainda por causa da minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo na vida. Senão, nem sei o que eu já teria feito...", finalizou.
Romagaga contou em seu novo Instagram que pessoas estão realizando transferências pelo Pix, para ajudá-la com a renda. A influenciadora também publicou dois vídeos para agradecer as doações e explicar o acontecido. "Estou fazendo a live para agradecer todo mundo que está me ajudando, estou muito feliz", disse.

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