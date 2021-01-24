Influenciadora Liliane Amorim morre por complicações de lipoaspiração

A Liliane Amorim faleceu neste domingo (24), aos 26 anoA influenciadora Liliane Amorim faleceu neste domingo (24), aos 26 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital e empresária Liliane Amorim morreu na manhã deste domingo (24), aos 26 anos, devido a complicações causadas por uma cirurgia de lipoaspiração.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, ela havia feito o procedimento no último dia 9 de janeiro. Após cerca de uma semana, ela precisou ser internada no Hospital Unimed de Juazeiro do Norte, no Ceará, com um quadro de infecção generalizada.

Liliane passou, então, por uma segunda operação e, desde o dia 17, estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave. A piora aconteceu de forma acentuada na noite deste sábado (23).