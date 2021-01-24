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Infecção generalizada

Influenciadora Liliane Amorim morre por complicações de lipoaspiração

A empresária com mais de 140 mil seguidores morreu na manhã deste domingo (24), aos 26 anos; ela fez o procedimento no dia 9 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2021 às 17:13

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 17:13

A influenciadora Liliane Amorim faleceu neste domingo (24), aos 26 anos
A Liliane Amorim faleceu neste domingo (24), aos 26 anoA influenciadora Liliane Amorim faleceu neste domingo (24), aos 26 anos Crédito: Reprodução | Instagram
A influenciadora digital e empresária Liliane Amorim morreu na manhã deste domingo (24), aos 26 anos, devido a complicações causadas por uma cirurgia de lipoaspiração.
Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, ela havia feito o procedimento no último dia 9 de janeiro. Após cerca de uma semana, ela precisou ser internada no Hospital Unimed de Juazeiro do Norte, no Ceará, com um quadro de infecção generalizada.
Liliane passou, então, por uma segunda operação e, desde o dia 17, estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave. A piora aconteceu de forma acentuada na noite deste sábado (23).
O corpo de Liliane deve seguir para Pernambuco, seu estado natal. Ela deixa o marido e um filho de apenas seis anos.

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