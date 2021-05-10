Influenciadora Lays Peace acusa o ex de agressão e briga repercute na internet

Influenciadora e garota de programa relata abusos praticados pelo ex Crédito: Instagram | @layspeace

A influenciadora digital de conteúdo adulto e acompanhante de luxo Lays Peace , que conta com mais de 2,6 milhões de seguidores, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (10) relatos de que sofria violência moral e física por parte do ex-namorado Vanderlei Bambam. Segundo Peace, o rapaz queria o dinheiro dela, bem como tirar vantagem da fama que ela ostenta. A confusão tem repercutido em toda a internet, em especial no Twitter.

Em vídeo, a jovem fala que "levou um golpe da pessoa que mais amava". Segundo ela, tudo o que era mostrado na internet com relação ao casal se tratava da criação de dois personagens, sendo que Bambam saía sempre como 'bom moço', "quando, na verdade, ele é um monstro, um monstro de verdade", declarou nos stories do Instagram.

A 'Dama de Luxo', como se autointitula, contou que tudo começou com ela mascarando a imagem dele como de uma boa pessoa, por ter medo das reações do público quando descobrissem que ele não era o tipo com o qual ela usualmente saía. Bambam era um segurança, enquanto Peace costumeiramente era vista com homens muito ricos.

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Lays disse ainda que o ex-namorado praticou ações com requinte de crueldade e que desde o início não queria mais que ela trabalhasse. "Ele dizia que aceitou uma garota de programa, e eu então tive que me reinventar. Ele teve a ideia de recriar quatro 'jobs' - referindo-se aos vídeos de conteúdo adulto que bombaram na internet. Ele fazia todo um convencimento em mim e ele me chantageava com isso", disse.

VIAGEM PARA ANGRA DOS REIS

A famosa também contou, em dado momento dos stories, sobre uma viagem que o ex-casal fez para Angra dos Reis, paraíso no litoral carioca. Ela se referiu à trip como a pior da vida dela e também como um dos piores dias de todos. A jovem contou que já tinha a senha das redes sociais do ex namorado, a quem chama de 'gigolô', o que fez com que ela visse as conversas que ele tinha com outras mulheres.

Para Lays, o que incomodava não eram as traições, mas a forma dissimulada como Bambam agia com ela, "como se fosse o melhor homem do mundo". Ela diz que, nesse dia, ele a extorquiu e teria havido uma ocorrência policial na casa onde estavam, em que ela teria sido vista machucada e foi questionada se gostaria de registrar a ocorrência formalmente, em relação a qual ela não quis e se arrepende.

Em outro momento dos vídeos publicados, Peace fala que quando tentou terminar com o rapaz, ele foi atrás dela e esmurrou a porta, enquanto ela e a mãe o mandavam embora.

A VERSÃO DE BAMBAM

Na versão de Vanderlei, publicada nos stories do Instagram em resposta à ex-namorada, ele diz que tudo começou porque Lays o traiu no início da relação com um "bandido" e, naquele momento, ele teria devolvido na mesma moeda. "Ela resolveu fazer tudo isso porque estava com medo de eu contar que tudo o que ela faz é uma farsa. Ela não vive mais de garota de programa, o dinheiro que ela ganha hoje é pelas publicações que ela faz", disse.

Segundo Bambam, Peace nunca foi agredida por ele, e a foto que ela teria publicado após suposta agressão, teria sido fruto de ação dela mesma, para manipular a imagem do ex.

O barraco seguiu durante toda a manhã nas redes sociais e terminou com os envolvidos alegando que iriam à delegacia para resolver o caso na Justiça.

REDES SOCIAIS

O assunto repercutiu em redes sociais como o Twitter e Instagram. Confira algumas publicações sobre o assunto.

Acompanhando a tour da Lays vs bambam

servindo demais

Entretenimento de qualidade é assim, do jeito que o diabo gostapic.twitter.com/BESlcYShi0 — A Cara de Pau da Penélope (@vejo__reality) May 10, 2021

O povo descobrindo que o Bambam tava certo e não a Lays pic.twitter.com/ADlQUrk0Ta — A Santista Do Cabelo Cacheado (@CassihhFagundes) May 10, 2021

9 da manhã e o bambam e a lays já solta essas bomba pic.twitter.com/OyRBTpjrV3 — gαbyzinha (@mariagaby_5) May 10, 2021

Essa hora d manhã e a fofoqueira que habita em mim tá bem assim nos storys da lays e do bambam kkkkkk pic.twitter.com/ct2VGwH5Jx — Luiza (@lupibernat) May 10, 2021