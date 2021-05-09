Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Atleta da seleção é criticada após fala preconceituosa sobre Paulo Gustavo

Chú Santos, atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, tem sido duramente criticada por torcedores e jogadoras após comentar que o humorista "foi para o inferno"

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 17:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2021 às 17:06
A jogadora do Palmeiras e da seleção brasileira Chú Santos
A jogadora do Palmeiras e da seleção brasileira Chú Santos Crédito: Facebook/Chú Santos
Chú Santos, atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, tem sido duramente criticada por torcedores e jogadoras após fazer um comentário preconceituoso sobre o humorista Paulo Gustavo, que morreu na terça-feira (4) vítima da Covid-19. Em um comentário no Facebook, Chú afirmou que o humorista "foi para o inferno".

O comentário foi feito em uma publicação de outra pessoa, que falava sobre as diferenças entre o vereador evangélico Irmão Lazaro (PL) e Paulo Gustavo, homossexual e umbandista. Ambos foram vítimas da Covid-19.

A intolerância gerou revolta entre os torcedores e algumas jogadoras da seleção e de outros clubes brasileiros. Marta foi uma das primeiras a se posicionar.

"Não julguem. Só Deus pode julgar, tá? Ninguém sabe o dia de amanhã, não é isso? Ninguém pode julgar ninguém: quem vai para o céu, para o inferno. Isso aí é com Deus", opinou a jogadora do Orlando Pride e da seleção brasileira.

Também via redes sociais, a atacante Cristiane foi mais incisiva e disse estar "triste por descobrir o tipo de pessoas" que estão ao seu redor.

Outra atleta da seleção brasileira que se manifestou contra o comentário de Chú foi a lateral Tamires, que defende o Corinthians. "Uma família pode ser de dois pais, duas mães, um pai e uma avó, um tio e uma tia... O que existe é o amor", escreveu em suas redes sociais e creditando o próprio Paulo Gustavo, que é o autor da frase.

A Lei Federal nº 7.716 (1989, editada em 1997) prevê pena de reclusão de dois a cinco anos a quem cometer "crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Já o Superior Tribunal Federal (STF), em decisão de 2019, permitiu enquadrar como crime o ato de "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" com base em homofobia. Não há, no entanto, uma lei sobre o tema.

Após a repercussão negativa, Chú pediu desculpas em um vídeo publicado em suas redes.

"Da mesma forma que tive peito de ir lá e comentar no Facebook eu também tenho peito de vir aqui me desculpar com vocês. Pode ter certeza que não vai mais acontecer. Foi um impulso e acabou gerando esse comentário", argumentou. "Quero pedir desculpa a todos, se atingiu vocês de alguma forma, se não foi do agrado de vocês. Não só desculpa, quero que me perdoem.", disse.

Procurada pelo UOL Esporte, a assessoria do Palmeiras afirmou que o clube tem conhecimento do caso e que "tratará o ocorrido internamente".

O Palmeiras joga neste domingo (9), às 20h, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. As duas equipes brigam diretamente pela liderança: o Alviverde lidera com 13 pontos, seguido pelo Alvinegro (12).

Veja Também

Paulo Gustavo vira enredo de escola de samba no Carnaval 2022

Diretor de clipes de Madonna e Anitta diz que editará livro de Paulo Gustavo

Não adianta chorar por Paulo Gustavo e agir como se a Covid não existisse

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paulo Gustavo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados