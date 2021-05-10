Vigilante do ES pode ser coroada mais bonita do Brasil em concurso de miss

A Miss Segurança Espírito Santo 2020, Rosimere Freitas Crédito: Cristian Idealli

Rosimere Freitas é uma das 13 finalistas do Miss Segurança Brasil 2020, que acontece no dia 14 de maio de forma totalmente virtual por conta da pandemia da Covid-19. A vigilante de 32 anos de idade e 1,72m de altura, que trabalha em uma terceirizada da área em uma empresa de Linhares, no Norte do Espírito Santo, já se prepara para o evento, que neste ano chega à sua 6ª edição.

De primeira, foi aprovada nas seletivas e, agora, está ansiosa com o resultado que vai eleger a representante da beleza máxima do setor no País. "Nunca tinha tentado participar de nenhum concurso desse tipo antes, nem do Segurança e nem de outra franquia. Mas, volta e meia, alguém me falava que eu devia tentar tirar fotos, que devia tentar participar, que deveria investir nesse lado. Às vezes, postava alguma foto e ela gerava comentários nesse sentido", lembra.

Quando começou a trabalhar como vigilante, há pouco mais de um ano, descobriu o concurso de beleza só para mulheres da área e decidiu, então, encarar o desafio. "Achei superlegal ter um concurso para nós, mulheres da segurança, porque a profissão já é extremamente masculinizada e achei que o evento encontrou uma forma muito boa e legítima de nos valorizar. E acho que todas as meninas se sentem assim também, até por isso a honra em participar", fala.

A preparação da capixaba não tem sido lá muito diferente do que ela está acostumada no dia a dia regular. Mas o apoio tem sido dos mais completos possíveis. Ela conta que não só a família está dando o maior suporte para ela ser a ganhadora do concurso, como amigas e colegas de trabalho também.

"Acho que a própria empresa é uma das maiores incentivadoras. Todo mundo está gostando, apoiando, elogiando e torcendo", confidencia. Segundo ela, o filho de 10 anos e a atual companheira também são cruciais para a energia positiva. "Eles estarão comigo no dia da final... E vamos ver, não é? Torcendo, sim, estamos todos. E muito (risos)", conclui.

Para a vigilante, as expectativas são as melhores possíveis e representar o Estado na final do evento já é motivo de alegria. "Estou contente, animada... E se ganhar vai ser melhor ainda", finaliza.