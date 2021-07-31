Influenciador de 22 anos morre ao cair de montanha para gravar vídeo

O influenciador Albert Dyrlund Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Albert Dyrlund morreu depois de cair de uma montanha na Itália enquanto gravava vídeo para seu canal do YouTube. O jovem de 22 anos sofreu uma queda de cerca de 200 metros de altura na quarta (28), mas a notícia só foi divulgada nesta sexta (30) pela revista People.

Segundo a publicação, assim que o acidente aconteceu, um helicóptero chegou a ser mobilizado e foi ao local para realizar o resgate, mas o youtuber já estava sem vida quando os profissionais encontraram o menino.