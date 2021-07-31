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Tragédia

Influenciador de 22 anos morre ao cair de montanha para gravar vídeo

Albert Dyrlund despencou de uma altura de cerca de 200 metros durante gravação para seu YouTube na Itália

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2021 às 10:26
O influenciador Albert Dyrlund
O influenciador Albert Dyrlund Crédito: Reprodução/Instagram
O influenciador digital Albert Dyrlund morreu depois de cair de uma montanha na Itália enquanto gravava vídeo para seu canal do YouTube. O jovem de 22 anos sofreu uma queda de cerca de 200 metros de altura na quarta (28), mas a notícia só foi divulgada nesta sexta (30) pela revista People. 
Segundo a publicação, assim que o acidente aconteceu, um helicóptero chegou a ser mobilizado e foi ao local para realizar o resgate, mas o youtuber já estava sem vida quando os profissionais encontraram o menino. 

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"Estamos muito tristes, mas gostaríamos que seus fãs soubessem (da morte do rapaz)", disse a mãe de Albert à imprensa local, de acordo com informações do Na Telinha, do Uol. 
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