Influencer do TikTok com 1,7 milhão de seguidores é encontrada morta nos EUA

A influencer do TikTok Dazharia Shaffer é encontrada morta nos EUA - Reprodução Instagram Crédito: Reprodução Instagram

A influencer com 1,7 milhão de seguidores no TikTok Dazharia Shaffer, conhecida como Dee, 18, foi encontrada morta nos Estados Unidos. A morte da jovem foi confirmada pelo pai Raheem Alla em um vídeo no TikTok. A polícia trata o caso como suicídio, segundo a revista People.

Alhah publicou uma montagem de fotos junto com a filha na plataforma e escreveu ao lado das fotos: "Só quero agradecer a todos pelo amor e apoio à minha filha. Infelizmente ela não está mais conosco e foi para um lugar melhor", publicou.

O pai da jovem criou uma página no GoFundME a quem ele chamou carinhosamente "pequena jujuba". Ele publicou na página que a filha morreu na última segunda-feira (8). Allah sugeriu que ela lutava com sua saúde mental.

"Eu só queria que ela tivesse falado comigo sobre seu estresse e os pensamentos de suicídio. Nós poderíamos trabalhar com isso. Eu só quero te abraçar de novo, minha pequena jujuba. Agora eu chego em casa e você não vai mais estar aí esperando por mim. Eu tenho que deixar você voar com os anjos. Papai te ama", escreveu.

A mãe da influencer, Jenniver Shaffer, publicou em sua página pessoal no Facebook que estava com o "coração partido" e não podia acreditar que ela estava "indo".

"Eu gostaria de estar esperando você dizer que foi uma brincadeira, mas não é eu gostaria de ter morrido em vez de você", escreveu.

OUTROS CASOS

A policial militar e "influencer digital" Rafaella Gonçalves, 38, foi morta em outubro do ano passado, em Ibotirama, no oeste da Bahia. A principal suspeita é de feminicídio —o marido, também policial, teria matado Rafaella e cometido suicídio em seguida. Os corpos dos dois foram encontrados na casa em que moravam. O casal tinha duas filhas de 3 e 7 anos, mas elas não sofreram ferimentos.

Com mais de 70 mil seguidores, a policial era conhecida por publicar no Instagram detalhes de sua rotina no combate ao crime. Também costumava divulgar postagens em que aparecia posando para fotos carregando armas ou vídeos em que treinava tiros.

A influencer do Instagram russa Ekaterina Karaglanova foi encontrada morta em uma mala em seu apartamento alugado em Moscou, em julho de 2019. Segundo a polícia, ela foi descoberta depois que sua família suspeitou de algo já que não conseguiam contatá-la havia vários dias.