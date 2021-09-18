Hulk e Camila Ângelo anunciam gravidez do primeiro filho do casal

O jogador de futebol Hulk Paraíba, 35, e a mulher, Camila Ângelo, 32, anunciaram neste sábado (18) a espera pelo primeiro filho juntos. "Meu coração transborda de tanta felicidade e só consigo falar obrigado, Deus", disse o atleta nas redes sociais.

Hulk afirmou ainda estar ansioso para receber o novo bebê. "Com o coração cheio de gratidão a Deus, venho compartilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho", completou ele, que também declarou "amor incondicional".

Hulk e Camila Ângelo comemoraram a gravidez pelas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram @hulkparaiba

O atleta tem três filhos, com idades de 13, 11 e 6 anos, frutos de seu relacionamento com Iran Ângelo, tia de Camila e ex-mulher de Hulk. Eles ficaram casados por 12 anos e enfrentaram troca de fardas após ele anunciar namoro com a sobrinha dela.

Hulk, no entanto, negou na época que Camila tenha sido pivô da separação. "Nunca me relacionei com Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro", disse.