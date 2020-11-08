Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi criticado

Huck celebra vitória de Biden à presidência dos EUA e web reage

Nas redes sociais, Huck, que tem sido apontado como possível candidato à presidência do Brasil em 2022, teve reações em geral críticas e imediatas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 09:52

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 09:52

O apresentador Luciano Huck em cenário de seu Caldeirão do Huck, na Globo
O apresentador Luciano Huck em cenário de seu Caldeirão do Huck, na Globo Crédito: Globo/Divulgação
O apresentador Luciano Huck não poupou elogios ao novo dirigente dos Estados Unidos. Ao saber da vitória do democrata norte-americano Joe Biden, neste sábado (7), à presidência, escreveu em inglês em seu Twitter:
"Hoje Joe Biden foi eleito presidente dos EUA. Parabéns a você e à vice-presidente eleita, Kamala Harris, por uma vitória inspirada. Esta é uma vitória para a democracia, para uma liderança responsável e um mundo mais inclusivo e sustentável."
Nas redes sociais, Huck, que tem sido apontado como possível candidato à presidência do Brasil em 2022, teve reações em geral críticas e imediatas. "Voto até em você para tirar o Bozo em 2022", comentou um seguidor. "Cuidado, Joe Biden, ele votou no Bozo", disparou outro perfil. "Então você se arrepende de ter votado no Bolsonaro?", alfinetou um terceiro.
Em outra publicação no microblog, Huck afirmou: "Vitória importante para os EUA e o mundo. A moderação, equilíbrio e bom senso nas propostas venceram a intolerância, absurdos defendidos e cometidos, racismo, machismo, misoginia, fracasso no combate à pandemia. Um aprendizado a países que lidam com lideranças tacanhas como Trump."

Veja Também

Morre cantora Vanusa em casa de repouso de SP aos 73 anos

Alok é eleito o 5º melhor DJ do mundo: "Honrado"

Alemão do Forró canta com Eduardo Costa no ES e anuncia parceria

Ao que internautas novamente reagiram. "Não Huck, esquece cara. Tu não vai ser eleito presidente. Bolsonarista prefere até o Ciro que você", escreveu um. "Já apagou a fotinho com o Trump?", manifestou-se outro.
Antes de os veículos de imprensa norte-americanos noticiarem a vitória de Biden sobre Donald Trump, o marido de Angélica já havia postado: "Boa sorte, presidente Joe Biden."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados