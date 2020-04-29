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Saúde

Heloísa Périssé fala sobre tratamento intensivo do câncer: 'guerra nuclear'

Atriz passou por 33 sessões de radioterapia e cinco de quimioterapia: a cada dia que passa quero viver mais o hoje, o que está ao meu alcance é isso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:47

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:47

A atriz Heloísa Périssé
A atriz Heloísa Périssé Crédito: Reprodução/Instagram @heloisaperisse
Heloísa Périssé, de 53 anos, falou em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, que foi submetida a várias sessões de radioterapia e quimioterapia para tratar o tumor raro que ela tem nas glândulas salivares.
"O que passei foi uma guerra nuclear, pesado. Foram cinco sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia, tudo junto. Agora estou num período de monitoramento. No meu último exame, em outubro, os glóbulos brancos ainda não tinham atingido um mínimo. Mesmo assim, perguntei ao meu médico e ele me disse que não sou grupo de risco", afirmou.

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Heloísa Périssé estreia no seriado de humor A Vila, do Multishow, nesta quarta-feira, 29. Na comédia de Paulo Gustavo, a atriz é a personagem Eleonora, a administradora da vila. "A cada dia que passa quero viver mais o hoje. O que está ao meu alcance é isso. Quando a gente fez essa série, por exemplo, era para se divertir. Gargalhada é mais contagiante do que vírus. Quando você começa a rir, todo mundo embarca", diz.
Heloísa revelou o câncer no começo de agosto e desde então trata a doença. Desde o começo, ela mostra positividade e logo na primeira sessão mandou um errado para seus seguidores no Instagram: "Glória a Deus, um dia a menos."

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