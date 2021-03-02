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Televisão

Gusttavo Lima se prepara para show no 'BBB 21'

Depois da apresentação de Thiaguinho no último sábado, cantor agita a próxima festa no 'Big Brother Brasil'

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:01
O cantor sertanejo Gusttavo Lima
O cantor sertanejo Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
As noites de sábado no Big Brother Brasil são conhecidas por festas com a participação de artistas de sucesso. Já passaram na edição do BBB 21 os Barões da Pisadinha, Alok e Daniela Mercury. Na semana passada, os participantes se empolgaram com a presença de Thiaguinho, que cantos os maiores sucessos da carreira.

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Agora, neste próximo sábado, dia 6, será a vez de Gusttavo Lima. O show será em formato de "live", com distanciamento considerável entre o artista e os participantes do BBB, com uma tela de acrílico e os demais músicos com máscaras. As medidas de segurança e restrições ocorrem na tentativa de minimizar os efeitos da covid-19.
No Instagram, Guttavo Lima provocou os seguidores: "Aiiiiii BB... Já estou me preparando pra minha Live no Sábado... Quem vai tá ligado deixa comentário aqui!", escreveu.

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