Gusttavo Lima se prepara para show no 'BBB 21'

O cantor sertanejo Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

As noites de sábado no Big Brother Brasil são conhecidas por festas com a participação de artistas de sucesso. Já passaram na edição do BBB 21 os Barões da Pisadinha, Alok e Daniela Mercury. Na semana passada, os participantes se empolgaram com a presença de Thiaguinho, que cantos os maiores sucessos da carreira.

Agora, neste próximo sábado, dia 6, será a vez de Gusttavo Lima. O show será em formato de "live", com distanciamento considerável entre o artista e os participantes do BBB, com uma tela de acrílico e os demais músicos com máscaras. As medidas de segurança e restrições ocorrem na tentativa de minimizar os efeitos da covid-19.