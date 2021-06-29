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Festa infantil

Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoram aniversários dos filhos

Eles celebraram o aniversário dos filhos Gabriel, que completou 4 anos e Samuel, 3.  Com o tema "aviação", Gusttavo e Andressa decidiram comemorar os aniversários em um só evento.

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 14:43
Gusttavo Lima e Andressa Suita
Gusttavo Lima e Andressa Suita se uniram para celebrar o aniversário dos filhos Crédito: @Gusttavolima
Separados desde outubro de 2020, Gusttavo Lima e Andressa Suita se uniram nesta segunda-feira, 28, para celebrar o aniversário dos filhos. Gabriel completou 4 anos de idade e Samuel, 3. A diferença de idade entre as crianças é de apenas 11 meses. Com o tema "aviação", Gusttavo e Andressa decidiram comemorar os aniversários em um só evento.
O momento foi registrado no perfil de um amigo, o cantor sertanejo Jonas Esticado, no Instagram. "Deus abençoe muito", escreveu o músico nos stories no momento do parabéns. Gusttavo Lima e os dois filhos vestiam uma camiseta vermelha. A festinha contou com dois bolos de aniversário, diversos docinhos e lembrancinhas com desenhos de avião. Apesar da confraternização, o cantor não fez nenhuma menção sobre o evento em homenagem as crianças em redes sociais.
Nesta segunda-feira, dia do aniversário do filho mais velho, Andressa Suita publicou uma foto de Gabriel, sorridente. "Meu garoto lindo e cheio de personalidade faz 4 anos hoje", escreveu a influenciadora digital.

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