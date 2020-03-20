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Covid-19

Grazi Massafera compra álcool em gel falsificado e lamenta: 'vergonhoso'

Atriz criticou nas redes sociais a forma como as pessoas estão se aproveitando do coronavírus para lucrar

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:31
Grazi Massafera mostrou aos seguidores a textura do álcool em gel falsificado Crédito: Instagram/ @massafera
Grazi Massafera se surpreendeu na noite de quinta-feira, 19, ao comprar três frascos de álcool em gel para se proteger do novo coronavírus. Ao abrir os vidros, a atriz constatou que o material era falsificado e reclamou pelo Instagram sobre a forma como as pessoas estão se aproveitando da pandemia para lucrar.
"É gel de cabelo com gotinha de álcool. Você passa na mão e [percebe que] é gel de cabelo. É uma meleca. Isso é vergonhoso", reclama, mostrando a textura duvidosa do produto.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além de Grazi Massafera, outras personalidades estão criticando a comercialização do produto em tempos de crise. O padre Fábio de Mello classificou a alta no preço do álcool em gel como uma "miséria moral".
"Enquanto em outros lugares do mundo os comerciantes baratearam o preço do álcool em gel, para facilitar na prevenção, no Brasil acontece o contrário. O preço aumentou 400%. A nossa miséria moral, com seu alto poder destruidor, antecede o vírus", escreveu em seu perfil oficial no Instagram.
Na manhã desta sexta-feira, 20, o E+ flagrou nas redes sociais um rapaz, de 22 anos, vendendo um litro do produto por R$ 30, e cinco litros por R$ 150 - preços acima da média. "Vem que está acabando", escreveu ele.

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