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Música

'God Is a Woman' foi oferecida a Camila Cabello antes de Ariana Grande

Canção foi descartada pela cantora porque não soou como devia para ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 12:57

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 12:57

Ariana Grande no clipe de God Is a Woman Crédito: Divulgação
 "God is a Woman", interpretada por Ariana Grande, foi chamada pela Forbes de música do verão de 2018, ano de seu lançamento. Mas o hit poderia ter tomado outro rumo: o refrão foi enviado, inicialmente, para Camila Cabello, que chegou a gravar uma demo da canção. 
Este foi o segundo single do álbum "Sweetener" (2018) de Grande. Em entrevista para a rádio SiriusXM, Cabello revelou que quando recebeu o refrão, chegou a trabalhar em alguns versos para a música, mas logo decidiu descartá-la. "Acabou não soando certa para mim", disse. 
A ex-fifth harmony declarou que a canção foi passada para Grande na sequência, que trabalhou para que a música tivesse o resultado final que conhecemos. "Eles [produtores e Ariana Grande] escreveram mais trechos da nova versão e acabou ficando incrível", completou. 

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A artista ainda não descartou a possibilidade de uma parceria com a voz de "God is a Woman". Perguntada se faria uma música em conjunto com Ariana Grande, Cabello disse que sim. "Eu adoraria. Ela é minha amiga, eu a amo", contou. 
Camila Cabello na capa do disco "Romance" Crédito: Divulgação
A dona de "Havana" acaba de lançar seu novo trabalho de estúdio, "Romance". Segundo Cabello, o álbum foi inspirado pela sensação de se apaixonar. "Eu realmente não tive a experiência normal de sair com os amigos, ter encontros e frequentar a escola", afirmou a artista, que abandonou o ensino médio para seguir carreira na música.
"Quando eu tinha 20 anos, quando comecei a fazer esse álbum, era o momento em que eu realmente tive tempo de sair para viver a vida. Todo esse álbum é apenas sobre a intensidade de, sabe, estar em um relacionamento sério pela primeira vez, se apaixonar", contou a cantora cubano-americana à Reuters Television. De acordo com ela, o público vai saber sozinho quais músicas se referem ao namorado, Shawn Mendes.

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