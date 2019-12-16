'God Is a Woman' foi oferecida a Camila Cabello antes de Ariana Grande

Ariana Grande no clipe de God Is a Woman Crédito: Divulgação

"God is a Woman", interpretada por Ariana Grande, foi chamada pela Forbes de música do verão de 2018, ano de seu lançamento. Mas o hit poderia ter tomado outro rumo: o refrão foi enviado, inicialmente, para Camila Cabello, que chegou a gravar uma demo da canção.

Este foi o segundo single do álbum "Sweetener" (2018) de Grande. Em entrevista para a rádio SiriusXM, Cabello revelou que quando recebeu o refrão, chegou a trabalhar em alguns versos para a música, mas logo decidiu descartá-la. "Acabou não soando certa para mim", disse.

A ex-fifth harmony declarou que a canção foi passada para Grande na sequência, que trabalhou para que a música tivesse o resultado final que conhecemos. "Eles [produtores e Ariana Grande] escreveram mais trechos da nova versão e acabou ficando incrível", completou.

A artista ainda não descartou a possibilidade de uma parceria com a voz de "God is a Woman". Perguntada se faria uma música em conjunto com Ariana Grande, Cabello disse que sim. "Eu adoraria. Ela é minha amiga, eu a amo", contou.

Camila Cabello na capa do disco "Romance" Crédito: Divulgação

A dona de "Havana" acaba de lançar seu novo trabalho de estúdio, "Romance". Segundo Cabello, o álbum foi inspirado pela sensação de se apaixonar. "Eu realmente não tive a experiência normal de sair com os amigos, ter encontros e frequentar a escola", afirmou a artista, que abandonou o ensino médio para seguir carreira na música.