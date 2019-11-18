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Ariana Grande cancela show e desabafa sobre saúde: 'Sinto muita dor'

Cantora precisou ficar de fora dos palcos após se sentir doente; assista ao depoimento da artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:36

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:36

A cantora Ariana Grande Crédito: Instagram/@arianagrande
Ariana Grande cancelou um show que faria na noite deste domingo, 17, em Lexington, nos Estados Unidos, por problemas de saúde. A cantora afirmou que está com dores de garganta e de cabeça, desde sua última apresentação em Londres, há cerca de um mês.
"Apesar de parecer que eu estou bem, sinto muita dor e é muito difícil respirar durante o show. Levem isso apenas como um aviso", disse aos fãs no sábado, 16. "Vou ver o médico de novo de manhã e vou avisar sobre o show. Sinto muito", completou antes de decidir cancelar o evento.

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A cantora classificou a situação como um "sentimento assustador" e publicou nos stories do Instagram imagens de limão, gengibre, ervas e um soro hospitalar para mostrar o que tem feito para melhorar. "Ainda não consigo engolir ou levantar minha cabeça. Não sei o que está acontecendo com meu corpo", contou.
"Vocês sabem que eu aguento firme e escondo as coisas o máximo que consigo quando estou doente. Não diria algo a não ser que fosse bem ruim", lamentou.

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