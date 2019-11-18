Ariana Grande cancela show e desabafa sobre saúde: 'Sinto muita dor'

A cantora Ariana Grande Crédito: Instagram/@arianagrande

Ariana Grande cancelou um show que faria na noite deste domingo, 17, em Lexington, nos Estados Unidos, por problemas de saúde. A cantora afirmou que está com dores de garganta e de cabeça, desde sua última apresentação em Londres, há cerca de um mês.

"Apesar de parecer que eu estou bem, sinto muita dor e é muito difícil respirar durante o show. Levem isso apenas como um aviso", disse aos fãs no sábado, 16. "Vou ver o médico de novo de manhã e vou avisar sobre o show. Sinto muito", completou antes de decidir cancelar o evento.

A cantora classificou a situação como um "sentimento assustador" e publicou nos stories do Instagram imagens de limão, gengibre, ervas e um soro hospitalar para mostrar o que tem feito para melhorar. "Ainda não consigo engolir ou levantar minha cabeça. Não sei o que está acontecendo com meu corpo", contou.

"Vocês sabem que eu aguento firme e escondo as coisas o máximo que consigo quando estou doente. Não diria algo a não ser que fosse bem ruim", lamentou.