Ariana Grande fretou jatinho para levar cachorros à Irlanda

Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande

Ariana Grande, 26, ama muito seus animais de estimação que até fretou um jatinho particular para levar dois deles para Glasgow (Irlanda), onde ela faria um show este mês. Pelo jeito,, 26, ama muito seus animais de estimação que até fretou umpara levar dois deles para), onde ela faria umeste mês.

Segundo o jornal The Sun, os cachorros Toulouse e Myron viajaram até a cidade irlandesa com uma equipe de funcionários e tripulantes para chegar antes da estrela do pop no hotel Blythswood.

Uma fonte do jornal disse que a dona de "God Is A Woman" (2018) queria se sentir em casa assim que chegasse e, por isso, fez os animais irem na frente. "Ela levou os cães de Birmingham e eles chegaram lá três horas antes de ela chegar".

"Ariana queria ter certeza de que se sentia em casa e, depois de cancelar uma série de encontros devido à ansiedade, eles a ajudaram com isso", diz a reportagem, que revela ainda que os dois animais de Ariana fazem com que ela fique mais calma.

No final de agosto deste ano, a cantora precisou cancelar um encontro que faria com fãs em Bélgica por conta de ataques de ansiedade e depressão. Segundo o jornal Daily Mail, a cantora avisou previamente por e-mail a todos que haviam comprado entradas para o evento.