Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Processo contra a empresa

Gloria Pires deve receber mais de R$ 1 milhão de empresa de cosméticos

Em junho de 2018, a empresa já havia sido condenada a pagar R$ 40 mil para a atriz por danos morais e materiais

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 12:07

Publicado em 

18 jan 2019 às 12:07
Crédito: Tavinho Costa/Reprodução/Instagram @gpiresoficial
Gloria Pires, de 54 anos, deve receber da empresa de cosméticos Nutralogistic mais de R$ 1 milhão, após ganhar processo na Justiça. A marca usou a imagem da atriz, sem autorização, em campanhas publicitárias em sites de beleza e no Facebook.
Em junho de 2018, a empresa já havia sido condenada a pagar R$ 40 mil para a atriz por danos morais e materiais. A Justiça do Rio afirmou que o valor foi corrigido pela juíza Maria Cristina Slaibi, da 3ª Vara Cível do Rio, no cumprimento da sentença.
De acordo com a decisão de Maria Cristina, a empresa foi punida pela veiculação da imagem que supõe que Gloria Pires "faz uso dos produtos divulgados e induz consumidores e fãs a comprarem os artigos apenas por estarem ligados à atriz".
Para a juíza, a "empresa quis pegar 'carona' no prestígio e na boa fama construídos ao longo de muitos anos pela atriz". "É evidente que o fato de a ré ter veiculado a imagem da autora em publicidade, sem autorização desta, já caracteriza o uso indevido da imagem."
Na decisão do ano passado, a magistrada afirmou ainda, que a empresa Nutralogistic Comércio e Representações veiculou "imagem não autorizada da atriz como se a autora fizesse uso de produto cosmético que não usou e não usa". Para Maria Cristina, a empresa induziu milhares de consumidores e fãs a acreditarem que o produto da propaganda era maravilhoso, pois era utilizado por renomadas e belas atrizes.
Em março, o advogado da atriz, Ricardo Brajterman, havia dito ao site F5 que a empresa de cosméticos que fazia vendas por marketing digital usou o rosto da atriz para divulgar um produto antirrugas, que diminuiria as marcas de expressão em 20 dias. "Usavam a imagem da Glória Pires como um chamariz. E nos chamou atenção porque se tornou comum esse tipo de anúncio com artistas que nunca fizeram propaganda para essas empresas."
O processo demorou para correr, uma vez que a empresa responsável, sediada em Curitiba, fechou pouco tempo depois. "Movemos a ação em 2012 e ganhamos uma liminar para retirar o anúncio do ar. Mas só agora saiu uma sentença que condena a empresa a pagar a indenização."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados