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Gloria Maria lamenta morte da mãe aos 89 anos: 'Devo tudo a ela'

'Não sei por que tanta coisa junta e ao mesmo tempo', afirmou apresentadora, que passou por cirurgia no cérebro recentemente

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:18
Gloria Maria ao lado de suas filhas Laura e Maria e sua mãe, dona Edna Crédito: Reprodução/Instagram @gloriamariareal
A mãe de Gloria Maria, Edna, morreu na noite do último sábado, 15, aos 89 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe da apresentadora ao E+ nesta terça-feira, 18.
Edna passou mal quando estava em casa e foi levada pela filha e outros familiares a um hospital no Rio de Janeiro. O velório e a cremação ocorreram na última segunda-feira, 17.
"Minha mãe estava ótima, passou o dia inteiro bem. Quando eu estava saindo de casa para jantar com meu amigo, meu médico, Dr. Paulo Niemeyer, me ligaram e corremos para o hospital. Mas ela chegou sem vida e não conseguiram reanimar", relatou Gloria Maria ao site Glamurama.

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"Estou passando por desafios gigantes, devastada com a situação. Não sei por que tanta coisa junta e ao mesmo tempo, mas tem que passar e acabar. Ela também pode ter ido para me ajudar e fortalecer. Só Deus tem essa explicação. Ela era uma mulher realmente extraordinária, à frente do tempo. Devo tudo que sou a ela", concluiu.
Em setembro de 2019, Gloria Maria publicou uma foto ao lado da mãe e de suas filhas, Laura e Maria, em comemoração ao aniversário de 89 anos de Edna.

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