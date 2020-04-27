Gizelly desfaz mal-entendido envolvendo Caio Castro e revela seu crush

Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução Instagram

Após uma interação com Caio Castro, 31, repercutir como alfinetada na internet, Gizelly Bicalho, 28, conta que o ator a procurou para desfazer o mal-entendido. "Nem sei se poderia falar isso aqui, mas o Caio me mandou uma mensagem dizendo: 'Irmã, eu falei brincando'. E eu disse: "Ah, Caio, eu também falei brincando!'" , revelou a advogada em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, 38.

A polêmica teve início quando Castro declarou sua torcida por Babu, enquanto o ator ainda estava na disputa pelo prêmio do reality. "Conheço todos que ali estão, acreditem, Babu tem que ganhar! Agora se matem aí", brincou o ator na publicação. Gizelly resolveu responder à postagem dizendo "Gente, Caio me conhece de onde? Hahahaha". O ator replicou, debochado: "Você eu conheço do paredão que foi eliminada com 54,79% dos votos".

Durante a conversa com Mazzafera, a ex-BBB foi convidada a brincar dizendo se pegaria alguma das celebridades citadas pelo apresentador do YouTube. Ao falar sobre Felipe Titto, 33, foi surpreendida por uma ligação feita para o ator, que revelou ter sido convidado a participar do BBB 20. Gizelly agradeceu a Deus por o ator não ter concretizado a proposta para fazer parte da atração, dizendo que não se comportaria tendo-o como companheiro na casa. Após se despedir dele, confessou: "Ele é meu crush gente"!