Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Gizelly desfaz mal-entendido envolvendo Caio Castro e revela seu crush

Ex-BBB e advogada fez as revelações em bate-papo com Matheus Mazzafera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:30

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:30

Gizelly Bicalho
Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução Instagram
Após uma interação com Caio Castro, 31, repercutir como alfinetada na internet, Gizelly Bicalho, 28, conta que o ator a procurou para desfazer o mal-entendido. "Nem sei se poderia falar isso aqui, mas o Caio me mandou uma mensagem dizendo: 'Irmã, eu falei brincando'. E eu disse: "Ah, Caio, eu também falei brincando!'" , revelou a advogada em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, 38.
A polêmica teve início quando Castro declarou sua torcida por Babu, enquanto o ator ainda estava na disputa pelo prêmio do reality. "Conheço todos que ali estão, acreditem, Babu tem que ganhar! Agora se matem aí", brincou o ator na publicação. Gizelly resolveu responder à postagem dizendo "Gente, Caio me conhece de onde? Hahahaha". O ator replicou, debochado: "Você eu conheço do paredão que foi eliminada com 54,79% dos votos".

Veja Também

Ex-BBB Gizelly veste look de estilista do ES em entrevista na TV Gazeta

Fãs fazem de tudo pela ex-BBB Gizelly Bicalho

Ex-BBB Gizelly se torna presidente de comissão em associação de criminalistas

Durante a conversa com Mazzafera, a ex-BBB foi convidada a brincar dizendo se pegaria alguma das celebridades citadas pelo apresentador do YouTube. Ao falar sobre Felipe Titto, 33, foi surpreendida por uma ligação feita para o ator, que revelou ter sido convidado a participar do BBB 20. Gizelly agradeceu a Deus por o ator não ter concretizado a proposta para fazer parte da atração, dizendo que não se comportaria tendo-o como companheiro na casa. Após se despedir dele, confessou: "Ele é meu crush gente"!
Nascida na pequena cidade de Iúna, no Espírito Santo, a advogada criminalista define a sua vida amorosa como "um desastre". Tanto que ela, antes de entrar no BBB, foi a uma cartomante para saber quando iria "desencalhar". "Ela disse que seria logo. Vai que seja no BBB", brinca. Ela revelou já ter sofrido com um relacionamento abusivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados