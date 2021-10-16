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Gizelly completa 30 anos e se dá apartamento em Vitória de presente

A ex-BBB Marcela MC Gowan também acompanhou a amiga na nova conquista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2021 às 13:39

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:39

Gizelly Bicalho:
Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução | Redes Sociais
"Gratidão, felicidade e orgulho", foi assim que a ex-BBB, Gizelly Bicalho, definiu o sentimento de se presentar com um apartamento. Completando 30 anos, neste sábado (16), 'Gigi furacão' desembarcou em Vitória para comemorar seu aniversário.
Nas redes sociais, Gizelly disse: "Hoje eu fiz 30 anos e me presenteei com um apartamento dos sonhos na cidade mais incrível de morar, que felicidade! Deus, só eu e você sabemos o quanto eu sonhei, desejei e trabalhei pra conquistar o meu tão sonhado apartamento".
O empreendimento de luxo adquirido pela ex-BBB fica localizado na Enseada do Suá, em Vitória. Ainda na publicação de Gigi, a advogada deixou um recado para quem descreditava dela.
 "Quem diria que aquela menina sonhadora do piaçu que era desacreditada por MUITA gente conquistaria tudo isso", frisou Gizelly.
Mas Gizelly não é a única ex-BBB em terras capixabas, a companheira de reality, Marcela MC Gowan, veio para a capital do Espírito Santo comemorar os 30 anos da amiga. 
"Agora estou indo buscar um dos meus melhores presentes de toda a vida. Marcela MC Gowan está chegando aqui no aeroporto, é assustadoramente inexplicável o quanto eu amo ela", disse Gigi no Instagram.
Bem humorada, Gizelly ainda agradeceu o Big Boss . "Obrigada Boninho, você salvou a minha vida", brincou a ex-BBB.

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