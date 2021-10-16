Gizelly completa 30 anos e se dá apartamento em Vitória de presente

Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Gratidão, felicidade e orgulho", foi assim que a ex-BBB, Gizelly Bicalho, definiu o sentimento de se presentar com um apartamento. Completando 30 anos, neste sábado (16), 'Gigi furacão' desembarcou em Vitória para comemorar seu aniversário.

Nas redes sociais, Gizelly disse: "Hoje eu fiz 30 anos e me presenteei com um apartamento dos sonhos na cidade mais incrível de morar, que felicidade! Deus, só eu e você sabemos o quanto eu sonhei, desejei e trabalhei pra conquistar o meu tão sonhado apartamento".

O empreendimento de luxo adquirido pela ex-BBB fica localizado na Enseada do Suá, em Vitória. Ainda na publicação de Gigi, a advogada deixou um recado para quem descreditava dela.

"Quem diria que aquela menina sonhadora do piaçu que era desacreditada por MUITA gente conquistaria tudo isso", frisou Gizelly.

Mas Gizelly não é a única ex-BBB em terras capixabas, a companheira de reality, Marcela MC Gowan, veio para a capital do Espírito Santo comemorar os 30 anos da amiga.

"Agora estou indo buscar um dos meus melhores presentes de toda a vida. Marcela MC Gowan está chegando aqui no aeroporto, é assustadoramente inexplicável o quanto eu amo ela", disse Gigi no Instagram.