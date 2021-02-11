Gina Carano é demitida de série 'Mandalorian' após comparar republicanos a judeus mortos

Cara Dune é a personagem vivida por Gina Carano Crédito: Melinda Sue Gordon /Lucasfilm Lt

A atriz Gina Carano, 38, que interpreta a personagem Cara Dune na série "The Mandalorian", foi dispensada pela Lucasfilm após publicações polêmicas nas redes sociais. Em comunicado, a produtora afirma que a atriz não é mais funcionária da empresa e que "não há planos para que seja no futuro".

"Suas postagens nas redes sociais denegrindo as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis", diz trecho do comunicado. The Hollywood Reporter diz que as postagens levaram a Lucasfilm a abandonar a ideia de dar a ela o papel de protagonista de uma série própria -. Havia a expectativa que a atriz atuasse em "Rangers of the New Republic".

Em postagens recentes, Carano comparou o tratamento dado aos republicanos com a perseguição de judeus na Alemanha nazista alegando que o genocídio judeu não foi causado pelos nazistas, mas por "vizinhos". As postagens foram feitas após políticos e partidários republicanos serem criticados por incentivarem a invasão ao Capitólio dos EUA em 2020.

"Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para se chegar ao ponto em que os nazistas conseguiam prender milhares de judeus facilmente, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus. Como isso difere de odiar alguém apenas por suas visões políticas?", escreveu a atriz.

Em outra publicação pelas redes sociais, em novembro de 2020, a atriz já chegou a ridicularizar o uso de máscaras para o controle da pandemia do novo coronavírus. Carano é eleitora do agora ex-presidente americano Donald Trump.