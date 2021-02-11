Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Gina Carano é demitida de série 'Mandalorian' após comparar republicanos a judeus mortos

Lucasfilm diz que atriz não faz mais parte da empresa nem planos para o futuro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2021 às 17:09

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:09

Cara Dune é a personagem vivida por Gina Carano
Cara Dune é a personagem vivida por Gina Carano Crédito: Melinda Sue Gordon /Lucasfilm Lt
A atriz Gina Carano, 38, que interpreta a personagem Cara Dune na série "The Mandalorian", foi dispensada pela Lucasfilm após publicações polêmicas nas redes sociais. Em comunicado, a produtora afirma que a atriz não é mais funcionária da empresa e que "não há planos para que seja no futuro".
"Suas postagens nas redes sociais denegrindo as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis", diz trecho do comunicado. The Hollywood Reporter diz que as postagens levaram a Lucasfilm a abandonar a ideia de dar a ela o papel de protagonista de uma série própria -. Havia a expectativa que a atriz atuasse em "Rangers of the New Republic".
Em postagens recentes, Carano comparou o tratamento dado aos republicanos com a perseguição de judeus na Alemanha nazista alegando que o genocídio judeu não foi causado pelos nazistas, mas por "vizinhos". As postagens foram feitas após políticos e partidários republicanos serem criticados por incentivarem a invasão ao Capitólio dos EUA em 2020.
"Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para se chegar ao ponto em que os nazistas conseguiam prender milhares de judeus facilmente, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus. Como isso difere de odiar alguém apenas por suas visões políticas?", escreveu a atriz.

Veja Também

BBB 21: Deputado acusa Lumena de cometer 'racismo contra pessoas brancas'

Polícia abre inquérito para averiguar intolerância religiosa no BBB

Intolerância: a barbárie deveria ficar confinada às peças de teatro

Em outra publicação pelas redes sociais, em novembro de 2020, a atriz já chegou a ridicularizar o uso de máscaras para o controle da pandemia do novo coronavírus. Carano é eleitora do agora ex-presidente americano Donald Trump.
Disponível no Disney+, "The Mandalorian" segue os passos de um misterioso caçador de recompensas, interpretado pelo ator Pedro Pascal ("Game of Thrones"), que vaga pelos confins da galáxia em busca de trabalho como mercenário. Na primeira temporada, o personagem estabelece um vínculo improvisado com uma criatura adorável, apelidada de "Baby Yoda" pelos fãs da série e que virou fenômeno na internet.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Disney + Famosos Racismo religião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados