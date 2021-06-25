Gilberto Gil e família vão ganhar série documental na Amazon

A Amazon Prime Video anunciou nesta sexta-feira (26) uma série documental brasileira original sobre a família de Gilberto Gil. Segundo o comunicado, a produção vai retratar o cantor e compositor, seus filhos e netos reunidos por duas semanas em uma casa de campo para criar um show inédito que vai se tornar uma turnê mundial em 2022.

A ideia é mostrar a intimidade da família, exibindo a rotina, a interação e os conflitos entre eles. A produção vai reunir, além de Gilberto Gil, Preta, Bela, Flor, Flora, Bem, José, João, Francisco, Nara, Marília e Maria, ao lado de outros familiares.

Gilberto Gil e família serão tema de documentário Crédito: Divulgação

Idealizada por Andrucha Waddington, diretor de "Eu, Tu, Eles", "Casa de Areia" e "Sob Pressão", a série está sendo produzida pela Conspiração Filmes. As gravações começaram nesta semana, mas ainda não foi divulgada a data de estreia da produção.