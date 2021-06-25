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Gilberto Gil e família vão ganhar série documental na Amazon

Produção da Amazon Prime Video vai retratar o cantor e compositor, seus filhos e netos reunidos em uma casa de campo para criar um show inédito

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:03
A Amazon Prime Video anunciou nesta sexta-feira (26) uma série documental brasileira original sobre a família de Gilberto Gil. Segundo o comunicado, a produção vai retratar o cantor e compositor, seus filhos e netos reunidos por duas semanas em uma casa de campo para criar um show inédito que vai se tornar uma turnê mundial em 2022.
A ideia é mostrar a intimidade da família, exibindo a rotina, a interação e os conflitos entre eles. A produção vai reunir, além de Gilberto Gil, Preta, Bela, Flor, Flora, Bem, José, João, Francisco, Nara, Marília e Maria, ao lado de outros familiares.
Gilberto Gil e família serão tema de documentário
Gilberto Gil e família serão tema de documentário Crédito: Divulgação
Idealizada por Andrucha Waddington, diretor de "Eu, Tu, Eles", "Casa de Areia" e "Sob Pressão", a série está sendo produzida pela Conspiração Filmes. As gravações começaram nesta semana, mas ainda não foi divulgada a data de estreia da produção. 
De acordo com o anunciado, o programa estará disponível no Prime Video e em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

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