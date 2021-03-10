Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperação

Geraldo Luís se prepara para deixar UTI e se diz 'melhor e mais disposto'

Apresentador segue internado após contrair a Covid-19

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:47
Geraldo Luís posa com o filho no hospital
Geraldo Luís posa com o filho no hospital Crédito: Instagram/@geraldobalanca
O apresentador da Record Geraldo Luís, 49, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo em decorrência de complicações após contrair a Covid-19. De acordo com ele, sua recuperação está boa.
Já são mais de dez dias de internação. "Estou melhor e mais disposto. Jesus comigo aqui, e esse anjo em nome de João", começou ao postar uma foto ao lado do filho.
Segundo ele, o momento agora é de trabalhar o corpo para sair da UTI e ir para o quarto nos próximos dias. O apresentador também agradeceu a todos que têm rezado por sua pronta recuperação no Hospital Vila Nova Star.
"Quero agradecer imensamente a Deus e a bondade em oração de cada um de vocês aqui. Sua oração me ergue e vem como gotas de ânimo. Essa doença é uma travessia de um grande rio", disse.

Veja Também

Sertanejo Edson é transferido para a UTI por complicações da covid-19

Fábio Porchat testa positivo para Covid-19, mas não apresenta sintomas

Geraldo Luís testa positivo para o novo coronavírus

Geraldo Luís afirmou no primeiro dia do mês de março que estava com 20% dos pulmões comprometidos em decorrência de complicações da Covid-19. Ele havia se infectado há uma semana.
De acordo com ele, a internação se deu por causa de dores e desconforto no corpo. "Passei dias difíceis, noites com dores por todo o corpo. Hoje, minha médica fez novos exames. Na tomografia apontou uma infecção de 20% em meus pulmões. Já entrou com novos medicamentos", disse ele.
Toda a equipe de produção do programa A Noite É Nossa mandou flores e um cartão carinhoso para o jornalista no hospital. O presente foi publicado pelo próprio Geraldo em seu Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados