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Saúde

Sertanejo Edson é transferido para a UTI por complicações da covid-19

O cantor, que faz dupla com Hudson, foi transferido para a cidade de São Paulo

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:08
Cantor Edson, da dupla com Hudson
Cantor Edson, da dupla com Hudson - Instagram/@edsonsertanejo Crédito: Instagram/@edsonsertanejo
Nesta segunda-feira, 8, o cantor Edson Cadorini, de 46 anos, foi transferido do Hospital Santa Ignês na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, para o Hospital São Luiz, na capital paulista. O sertanejo, da dupla Edson e Hudson, precisou ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após complicações do novo coronavírus.
"Na tarde desta segunda-feira, 8 de março, o sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, foi transferido para o Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D'Or São Luiz, em São Paulo, onde permanece em tratamento intensivo devido à Covid-19. O cantor está estável e respira sem ajuda de aparelhos", afirma o boletim médico.
O sertanejo testou positivo para covid-19 e iniciou com sintomas leves, porém a evolução da doença o levou a ser internado em Indaiatuba na quarta-feira passada, dis 3. No sábado, 6, a assessoria do cantor divulgou que ele estava se recuperando bem e, conversando diariamente com o irmão Hudson, agradecia o apoio dos fãs. "Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho".
A pandemia de coronavírus atravessa seu pior momento no Brasil e diversos hospitais da capital paulista tem ocupação dos leitos de UTI acima dos 90%.

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