Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Fábio Porchat testa positivo para Covid-19, mas não apresenta sintomas

Ator gravou vídeo dizendo que desconfia de resultado de teste, mas prefere seguir isolamento social até outro exame

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2021 às 13:59
Fábio Porchat estreia nova temporada do
Fábio Porchat Crédito: Ju Coutinho/GNT
Fábio Porchat testou positivo para o novo coronavírus no sábado, 6, e usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para explicar sobre o estado de saúde dele. Até agora, o humorista não apresentou nenhum sintoma da doença, como febre, tosse ou perda de olfato.
Recentemente, o ator voltou a gravar episódios do programa Que História É Essa?, no GNT, mas sem plateia. A edição do Papo de Segunda também estava sendo comandada por Porchat. "Minha gente, Papo de Segunda ao vivo está começando agora e eu não estou lá por que? Porque testei positivo para o coronavírus", disse ao iniciar uma série de stories no Instagram.
O humorista ressaltou que se sente bem até agora. "Mas estou assintomático, esquisitíssimo assim... fiquei dois dias aqui em casa, trancado, fiz exame hoje de novo e deu negativo. Então, é possível que tenha dado um "falso positivo". Estou bem, tô saudável, Natália fez teste também, está saudável...qualquer pessoa que entrei em contato em algum momento fez teste também, deu negativo, então, é muito possível que seja um falso positivo mesmo", enfatizou.
Fábio Porchat deve fazer um novo teste de covid-19 nesta quarta-feira (10) para tirar a dúvida. "Vou fazer outro teste pra dar negativo de novo, até porque eu era IGG positivo, estava achando esquisito isso, mas, enfim, assim é esse vírus maldito. De toda forma estou aqui, trancadinho em casa, fechadinho sem contato com ninguém e quarta-feira dou notícias", concluiu.
O programa Que História É Essa?, que vai estrear no dia 16 de março, contará com as presenças de Xuxa, Padre Fábio de Melo e Manu Gavassi.

Veja Também

Humorista Kleber Lopes, de A Praça é Nossa, morre de Covid

Edson, da dupla com Hudson, é internado por complicações da Covid-19

Padre Fábio de Melo se emociona com mãe vacinada: "Estava angustiado"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados