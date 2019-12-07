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Geraldo Luís detona botox de famoso e diz que Luiz Bacci não sorri mais

O apresentador Geraldo Luís criticou o excesso de botox aplicado pelo colega de emissora Luiz Bacci e diz que ele nem consegue sorrir direito após o procedimento estético
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 11:34

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 11:34

Os apresentadores Luiz Bacci e Geraldo Luís Crédito: Reprodução/Instagram @luizbacci
Geraldo Luís, apresentador do "Balanço Geral SP", da Record, deu sua opinião ao vivo durante o programa de notícias sobre os procedimentos estéticos pelos quais se submete o colega de emissora, também apresentador, Luiz Bacci, do "Cidade Alerta". 
Segundo Geraldo, Bacci, que tem 34 anos, abusou do botox na viagem recente que fez a Dubai, nos Emirados Árabes, e ao sorrir não consegue demonstrar "nenhuma expressão facial", segundo o próprio Geraldo Luís defende. 

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Ainda de acordo com o apresentador do "Balanço", Bacci dorme 12h por dia. 

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