Geraldo Luís detona botox de famoso e diz que Luiz Bacci não sorri mais

Geraldo Luís, apresentador do "Balanço Geral SP", da Record, deu sua opinião ao vivo durante o programa de notícias sobre os procedimentos estéticos pelos quais se submete o colega de emissora, também apresentador, Luiz Bacci, do "Cidade Alerta".
Segundo Geraldo, Bacci, que tem 34 anos, abusou do botox na viagem recente que fez a Dubai, nos Emirados Árabes, e ao sorrir não consegue demonstrar "nenhuma expressão facial", segundo o próprio Geraldo Luís defende.
Ainda de acordo com o apresentador do "Balanço", Bacci dorme 12h por dia.