Geisy Arruda faz festa pornô e admite: 'Me descobrindo submissa'

Geisy Arruda recebeu amigos e convidados na noite desta quinta (5), em bar fetichista de São Paulo, para lançar seu livro "O Prazer da Vingança".
A obra reúne onze contos eróticos escritos pela própria Geisy em oito meses de produção. Algumas das passagens têm inspiração em situações que a modelo viveu. Sobre as traições, por exemplo, ela usa o nome Gisele para se referir a ela mesma nas histórias.
"Eu estou tão feliz, tão realizada, estou no lugar de que gosto. É muito representativo para mim. Eu quero que vocês entendam que o sexo é muito mais do que você vivenciou. Sua liberdade sexual vai muito além do preconceito", disse a modelo, durante o evento, ao Uol.
"Não é só as atrizes pornôs que gostam de sexo, nós mulheres também gostamos, e fazemos muito bem. Eu ando me descobrindo uma mulher submissa. Estou descobrindo o prazer na dor", completou, durante a entrevista ao portal.