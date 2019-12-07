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Lançamento de livro

Geisy Arruda faz festa pornô e admite: 'Me descobrindo submissa'

Geisy Arruda lançou livro de contos eróticos com festa pornô em São Paulo e disse que, além de estar se descobrindo uma mulher submissa, está aprendendo a sentir prazer na dor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 10:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 10:52

A modelo Geisy Arruda Crédito: Denis Souza
Geisy Arruda recebeu amigos e convidados na noite desta quinta (5), em bar fetichista de São Paulo, para lançar seu livro "O Prazer da Vingança". 
A obra reúne onze contos eróticos escritos pela própria Geisy em oito meses de produção. Algumas das passagens têm inspiração em situações que a modelo viveu. Sobre as traições, por exemplo, ela usa o nome Gisele para se referir a ela mesma nas histórias. 

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"Eu estou tão feliz, tão realizada, estou no lugar de que gosto. É muito representativo para mim. Eu quero que vocês entendam que o sexo é muito mais do que você vivenciou. Sua liberdade sexual vai muito além do preconceito", disse a modelo, durante o evento, ao Uol. 
"Não é só as atrizes pornôs que gostam de sexo, nós mulheres também gostamos, e fazemos muito bem. Eu ando me descobrindo uma mulher submissa. Estou descobrindo o prazer na dor", completou, durante a entrevista ao portal. 

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