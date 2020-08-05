Galã! Sergio Marone exibe corpão sarado e foto quase mostra demais

"Boa noite", limitou-se a escrever o ator de 39 anos, que também estava descabelado quando mostrou a barriga malhada.

O clique logo começou a circular páginas de fãs e de notícias de celebridades. "Galã que nunca perde o charme", escreveu uma publicação. "Essa é para ter bons sonhos", disse outro seguidor em post do Twitter.