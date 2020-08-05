Galã! Sergio Marone exibe corpão sarado e foto quase mostra demais

Sergio Marone, definitivamente, causou na web na noite desta terça (4) ao exibir o corpão sarado nas redes sociais. Em storie compartilhado no Instagram, o bonitão, que parece estar pelado, quase mostrou demais.
"Boa noite", limitou-se a escrever o ator de 39 anos, que também estava descabelado quando mostrou a barriga malhada.
O clique logo começou a circular páginas de fãs e de notícias de celebridades. "Galã que nunca perde o charme", escreveu uma publicação. "Essa é para ter bons sonhos", disse outro seguidor em post do Twitter.