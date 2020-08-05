Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Causou!

Galã! Sergio Marone exibe corpão sarado e foto quase mostra demais

Bonitão causou ao surgir aparentemente pelado em clique no Instagram e fãs logo viralizaram a foto do ator nas redes sociais rasgando elogios ao shape do galã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:59

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:59

O ator Sergio Marone
O ator Sergio Marone Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone
Sergio Marone, definitivamente, causou na web na noite desta terça (4) ao exibir o corpão sarado nas redes sociais. Em storie compartilhado no Instagram, o bonitão, que parece estar pelado, quase mostrou demais. 
"Boa noite", limitou-se a escrever o ator de 39 anos, que também estava descabelado quando mostrou a barriga malhada. 

Veja Também

Claudia Raia entrega que primeiro beijo foi com mulher: "Treinei"

Mansão milionária de Bon Jovi tem adega, elevadores e sete banheiros

Muso do carnaval com bumbum de 116 cm mostra treino de glúteo

O clique logo começou a circular páginas de fãs e de notícias de celebridades. "Galã que nunca perde o charme", escreveu uma publicação. "Essa é para ter bons sonhos", disse outro seguidor em post do Twitter. 
Gala! Sergio Marone exibe corpão sarado e foto quase mostra demais
Gala! Sergio Marone exibe corpão sarado e foto quase mostra demais Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados