Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Gabi Martins já compôs dez músicas pós-BBB e promete lançar disco

Cantora também quer fazer parceria com Luan Santana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 11:06

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 11:06

A ex-BBB e cantora Gabi Martins
A ex-BBB e cantora Gabi Martins Crédito: Instagram/@gabimartins
Ex-participante do BBB 20, a cantora Gabi Martins, 23, já está com trabalho engatilhado mesmo que de casa. Após sair de um confinamento e entrar em outro por causa da Covid-19, ela revela que já tem escrito algumas canções.
"Já compus mais de dez músicas após sair do confinamento. Tudo sertanejo. Tem umas românticas, umas de sofrência. Vou lançar um EP [disco de até seis faixas] nessa quarentena", contou a cantora em live com Sabrina Sato.
A ex-competidora do BBB 20 também promete uma live musical para o próximo dia 30 de maio. Na primeira delas, Gabi deu uma cutucada em Guilherme Napolitano, com quem viveu breve romance na competição da Globo, até ele se envolver em uma polêmica ao quase beijar Bianca Andrade.

Veja Também

Gabi Martins diz que ficaria com Diogo Melim, ex de Boca Rosa

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que pode se candidatar a deputada

Gizelly, capixaba do "BBB 20", diz que não será amiga de todos os brothers

Na live do dia 10 de abril, em um determinado momento, ao cantar a música "Ciumeira", de Marília Mendonça, cutucou Gui. "Essa música me representa. É chifre que não acaba mais", falou.
Agora longe do BBB 20, Gabi Martins diz ter o sonho de cantar com gente famosa e fazer parcerias com Luan Santana, Maiara e Maraisa, Marília Mendonça e a dupla Jorge e Mateus. "E eu também queria ter uma música minha na boca do povo", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados