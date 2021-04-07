Fora do BBB 21, Rodolffo se diz arrependido: "Sou um pouco chucro"

BBB 21: Rodolffo participa de entrevista no Bate-Papo BBB Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois de ser eliminado com pouco mais de 50% dos votos do " BBB 21 " na noite desta terça (6), Rodolffo partiu para o Bate-Papo BBB, com a ex-sister Ana Clara, para falar de sua performance dentro da casa mais vigiada do Brasil. Só que o sertanejo não se mostrou tão contente assim com o desempenho ao longo do confinamento.

A apresentadora mostrou alguns motivos que podem ter influenciado a liderança nos votos para sair da casa e Ana Clara chegou a questionar o ex de Rafa Kalimann sobre como ele estava se sentindo diante daquela situação toda.

"Confesso a você que eu tô muito mal, principalmente pelo motivo da saída. Não foi bacana, eu concordo que não foi bacana o motivo da saída. E eu tô super arrependido, sabe? Não aplaudo o que eu fiz, assumo o erro", começou.

"Tentei falar com o João ontem, hoje mais cedo, agora a noite a gente acabou se falando melhor, mas é isso. Entrei pra lá sabendo de toda a minha cultura, de tudo que eu já vivi, de todos os ensinamentos que eu tive perante o mundo moderno de hoje", disse também o goiano.