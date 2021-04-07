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"Não aplaudo o que eu fiz"

Fora do BBB 21, Rodolffo se diz arrependido: "Sou um pouco chucro"

Cantor sertanejo disse que assume o erro, que não aplaude o que fez e que está muito arrependido por algumas atitudes dentro do reality da Globo

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 09:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2021 às 09:14
BBB 21: Rodolffo participa de entrevista no Bate-Papo BBB
BBB 21: Rodolffo participa de entrevista no Bate-Papo BBB Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de ser eliminado com pouco mais de 50% dos votos do "BBB 21" na noite desta terça (6), Rodolffo partiu para o Bate-Papo BBB, com a ex-sister Ana Clara, para falar de sua performance dentro da casa mais vigiada do Brasil. Só que o sertanejo não se mostrou tão contente assim com o desempenho ao longo do confinamento. 
A apresentadora mostrou alguns motivos que podem ter influenciado a liderança nos votos para sair da casa e Ana Clara chegou a questionar o ex de Rafa Kalimann sobre como ele estava se sentindo diante daquela situação toda. 
"Confesso a você que eu tô muito mal, principalmente pelo motivo da saída. Não foi bacana, eu concordo que não foi bacana o motivo da saída. E eu tô super arrependido, sabe? Não aplaudo o que eu fiz, assumo o erro", começou. 
"Tentei falar com o João ontem, hoje mais cedo, agora a noite a gente acabou se falando melhor, mas é isso. Entrei pra lá sabendo de toda a minha cultura, de tudo que eu já vivi, de todos os ensinamentos que eu tive perante o mundo moderno de hoje", disse também o goiano. 

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E finalizou: "E o meu mundo ainda é um pouco restrito com relação às adversidades. E eu entrei no programa sabendo disso, e anunciando isso. Eu entrei falando que sou um pouco chucro demais e que ia cometer alguns erros que nos dias de hoje não são legais, e eu queria um pouco de paciência de vocês e correção". 

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