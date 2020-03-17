Filme com Bruna Marquezine tem desempenho fraco no cinema

Crédito: Reprodução

A estreia de Bruna Marquezine , 24, nos cinemas com o filme "Vou Nadar Até Você" tem obtido fraco desempenho nos cinemas.

Segundo o maior portal sobre o mercado de cinema no Brasil, Filme B, o longa somou até domingo (15), 992 espectadores e R$ 8.363 de renda. O filme, que foi gravado em 2016 e é dirigido por Klaus Mitteldorf, estreoou nos cinemas no dia 5 de março.

Com o aumento dos casos de coronavírus no Brasil e as medidas para restringir a circulação da população, esse número não deve aumentar nos próximos dias.

"Vou Nadar Até Você" era para ter sido lançado em 2017, mas devido ao orçamento apertado e à grande quantidade de sequências na água -o que exigiu equipamentos mais sofisticados- , retardou seu lançamento para 2020.

O filme conta a história de Ophelia, uma mulher de 21 anos que decide nadar de Santos a Ubatuba, no litoral paulista, para encontrar o pai alemão que ela nunca conheceu. Ophelia, vivida por Marquezine, tem uma forte relação com a fotografia, assim como seu pai, que está em Ubatuba expondo seu trabalho como fotógrafo. Ela, então, escreve uma carta a ele para dizer que irá encontrá-lo.

Além dos números baixos, outra coisa que chama atenção é a polêmica envolvendo o diretor Klaus Mitteldorf. Em 2019 o filme foi exibido no 47° Festival de Gramado, e gerou certa controvérsia sobre a nudez de Marquezine. A atriz aparece despida em cenas em um lago e dentro de casa, como se tivesse se relacionando com a câmera.