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Influencer

Filha de William Bonner e Fátima Bernardes, Bia Bonemer aposta como influencer

Bia irá produzir conteúdo em um aplicativo de vídeos

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2021 às 13:41
Bia Bonemer
Bia Bonemer Crédito: Reprodução/Instagram/@biabonemer
Ser anônima nunca foi uma opção na vida de Bia Bonemer. Ela e os irmãos Vinicius e Laura são filhos de grandes nomes do jornalismo brasileiro, William Bonner e Fátima Bernardes. Agora, aos 23 anos, Bia decidiu se jogar na internet como influencier digital, criando um perfil no app Kwai.
Segundo o jornal Extra, a filha de Fátima Bernardes disse que pretende mostrar mais da rotina. "Entrei por ser uma plataforma superdivertida e inclusiva. Pretendo mostrar mais do meu dia a dia, lugares que gosto de frequentar e coisas que gosto de fazer. Momentos e histórias com amigos, makes, música, minha rotina, meus pets...Vai ter de tudo um pouco" revelou Bia.
A filha de Bonner já soma fãs na rede social, inclusive fez num desafio de leitura labial.  Nessa nova etapa da vida, Bia diz que vai levar mais leveza para o mundo digital. "Eu vejo a internet como um ambiente às vezes muito tóxico e repleto de gente igual", contou.

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