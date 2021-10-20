Filha de William Bonner e Fátima Bernardes, Bia Bonemer aposta como influencer

Bia Bonemer Crédito: Reprodução/Instagram/@biabonemer

Ser anônima nunca foi uma opção na vida de Bia Bonemer. Ela e os irmãos Vinicius e Laura são filhos de grandes nomes do jornalismo brasileiro, William Bonner e Fátima Bernardes. Agora, aos 23 anos, Bia decidiu se jogar na internet como influencier digital, criando um perfil no app Kwai.

Segundo o jornal Extra, a filha de Fátima Bernardes disse que pretende mostrar mais da rotina. "Entrei por ser uma plataforma superdivertida e inclusiva. Pretendo mostrar mais do meu dia a dia, lugares que gosto de frequentar e coisas que gosto de fazer. Momentos e histórias com amigos, makes, música, minha rotina, meus pets...Vai ter de tudo um pouco" revelou Bia.