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Até R$ 1 milhão por mês

Filha de Belo é presa acusada de fazer parte de quadrilha de golpistas

Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, é suspeita de participar de quadrilha que aplicava golpes de até R$ 1 milhão por mês no Rio de Janeiro. Cantor se diz 'arrasado'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 12:14

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:14

A estudante de Odontologia Isadora Alkimin Vieira e o pai, o cantor Belo
A estudante de Odontologia Isadora Alkimin Vieira e o pai, o cantor Belo Crédito: Reprodução/Instagram
Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, a filha caçula do cantor Belo, foi uma das 12 mulheres presas nesta quarta (11) pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Ela é acusada de fazer parte de uma quadrilha em golpes por meio eletrônico, ligada à maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro. 
Segundo informações do Extra, Belo, que tem outros três filhos, se disse "muito surpreso" e "arrasado" com a prisão da caçula, que é estudante de Odontologia. 
"Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento", alertou o músico. 

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De acordo com informações da polícia, Isadora e as outras 11 mulheres são suspeitas de induzirem vítimas a repassarem dados bancários e entregarem seus cartões a outros integrantes da quadrilha, no caso os motoboys, que iam às casas das pessoas buscar os objetos que posteriormente seriam usados para fraude.
Segundo a publicação, estima-se que os golpes variem entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês. 

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