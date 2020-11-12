Filha de Belo é presa acusada de fazer parte de quadrilha de golpistas

A estudante de Odontologia Isadora Alkimin Vieira e o pai, o cantor Belo Crédito: Reprodução/Instagram

Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, a filha caçula do cantor Belo , foi uma das 12 mulheres presas nesta quarta (11) pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Ela é acusada de fazer parte de uma quadrilha em golpes por meio eletrônico, ligada à maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações do Extra, Belo, que tem outros três filhos, se disse "muito surpreso" e "arrasado" com a prisão da caçula, que é estudante de Odontologia.

"Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento", alertou o músico.

De acordo com informações da polícia, Isadora e as outras 11 mulheres são suspeitas de induzirem vítimas a repassarem dados bancários e entregarem seus cartões a outros integrantes da quadrilha, no caso os motoboys, que iam às casas das pessoas buscar os objetos que posteriormente seriam usados para fraude.