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De Gusttavo Lima a Ludmilla! Veja ganhadores do Prêmio Multishow 2020

A premiação contou com shows de Lexa, Teresa Cristina, Skank, Jota Quest, Ivete Sangalo, MC Rebecca e Luisa Sonza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 10:18

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:18

Gusttavo Lima, Ivete Sangalo e Ludmilla: vencedores do Prêmio Multishow 2020
Gusttavo Lima, Ivete Sangalo e Ludmilla: vencedores do Prêmio Multishow 2020 Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Pela primeira vez, o mais tradicional Prêmio Multishow, dos principais da música brasileira, adota formato híbrido. A cerimônia, comandada por Paulo Gustavo, Iza e Tatá Werneck, a partir do Rio de Janeiro, teve shows rolando por lá e também na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais e em São Paulo. Entre as 16 categorias, uma novidade foi a live do ano.
A premiação contou com shows de Lexa, Teresa Cristina, Skank, Jota Quest, Ivete Sangalo, MC Rebecca e Luisa Sonza. Um dos momentos mais marcantes foi quando Jão cantou Cazuza.

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GANHADORES DA PREMIAÇÃO

  • Melhor cantor
  • Gusttavo Lima

  • Melhor cantora
  • Ivete Sangalo

  • Melhor grupo
  • Lagum
  • Experimente
  • Menos É Mais

  • Melhor dupla
  • Jorge & Mateus

  • Live do ano
  • Marília Mendonça

  • Clipe do ano
  • Anitta, LEXA, Luísa Sonza e MC Rebecca com "Combatchy"

  • Música chiclete
  • "Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Origianl e JS O Mão de Ouro

  • Música do ano
  • "Verdinha" - Ludmilla

  • Canção do ano - Super Júri
  • "Braile" - Rico Dalasam e Dinho

  • Revelação
  • Jup do Bairro

  • Álbum do ano
  • AmarElo, de Emicida

  • Direção do ano
  • Céu

  • Capa do ano
  • Kiki Dinucci

  • Gravação do ano
  • "Rastilho"

  • Produtor do ano
  • Nave Beatz

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