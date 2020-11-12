De Gusttavo Lima a Ludmilla! Veja ganhadores do Prêmio Multishow 2020

Pela primeira vez, o mais tradicional Prêmio Multishow, dos principais da música brasileira, adota formato híbrido. A cerimônia, comandada por Paulo Gustavo, Iza e Tatá Werneck, a partir do Rio de Janeiro, teve shows rolando por lá e também na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais e em São Paulo. Entre as 16 categorias, uma novidade foi a live do ano.
A premiação contou com shows de Lexa, Teresa Cristina, Skank, Jota Quest, Ivete Sangalo, MC Rebecca e Luisa Sonza. Um dos momentos mais marcantes foi quando Jão cantou Cazuza.
GANHADORES DA PREMIAÇÃO
- Melhor cantor
- Gusttavo Lima
- Melhor cantora
- Ivete Sangalo
- Melhor grupo
- Lagum
- Experimente
- Menos É Mais
- Melhor dupla
- Jorge & Mateus
- Live do ano
- Marília Mendonça
- Clipe do ano
- Anitta, LEXA, Luísa Sonza e MC Rebecca com "Combatchy"
- Música chiclete
- "Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Origianl e JS O Mão de Ouro
- Música do ano
- "Verdinha" - Ludmilla
- Canção do ano - Super Júri
- "Braile" - Rico Dalasam e Dinho
- Revelação
- Jup do Bairro
- Álbum do ano
- AmarElo, de Emicida
- Direção do ano
- Céu
- Capa do ano
- Kiki Dinucci
- Gravação do ano
- "Rastilho"
- Produtor do ano
- Nave Beatz