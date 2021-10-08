Fernanda Montenegro deve ser eleita à Academia Brasileira de Letras

A atriz Fernanda Montenegro Crédito: Globo/Reprodução

A atriz Fernanda Montenegro deve ser tornar a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) por ser a única inscrita à cadeira de número 17. Ela confirmou a sua candidatura à vaga no dia 6 de agosto e o prazo para novas inscrições foi encerrado em 3 de setembro.

Segundo um membro da ABL, a informação de que Montenegro é a única candidata foi confirmada em um e-mail informal enviado pela secretaria da instituição, listando também quem está inscrito para as outras vagas.