Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Fernanda Montenegro deve ser eleita à Academia Brasileira de Letras

Prazo para concorrer à cadeira de número 12 já terminou e atriz foi a única inscrita; eleição oficial é em 4 de novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2021 às 07:41

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 07:41

A atriz Fernanda Montenegro
A atriz Fernanda Montenegro Crédito: Globo/Reprodução
A atriz Fernanda Montenegro deve ser tornar a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) por ser a única inscrita à cadeira de número 17. Ela confirmou a sua candidatura à vaga no dia 6 de agosto e o prazo para novas inscrições foi encerrado em 3 de setembro.
Segundo um membro da ABL, a informação de que Montenegro é a única candidata foi confirmada em um e-mail informal enviado pela secretaria da instituição, listando também quem está inscrito para as outras vagas.
Oficialmente, a atriz que completa 92 anos no próximo dia 16 só se torna uma imortal em 4 de novembro, quando ocorrem as eleições oficiais para a cadeira que ficou vaga com a morte do diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, em março de 2020. Ao longo do mês de novembro, ocorrem também as eleições para as cadeiras de número 12, 20 e 39.

Veja Também

Por unanimidade, Justiça absolve acusado de estuprar Mariana Ferrer

Tony Bennett não sabe que tem Alzheimer, afirma esposa do cantor

"O B não é de Beyoncé", diz Camila Pitanga ao assumir namoro com homem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos fernanda montenegro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados