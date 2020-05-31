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Felipe Titto entrega cobertores para moradores de rua em São Paulo

'Quero que vocês entendam isso como uma inspiração', disse o ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 16:13

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 16:13

Felipe Titto entrega cobertores para moradores de rua em São Paulo
Felipe Titto entrega cobertores para moradores de rua em São Paulo Crédito: Instagram/@felipetitto
Felipe Titto saiu de casa na noite deste sábado, 30, por uma boa causa: entregar cobertores para moradores de rua no centro da cidade de São Paulo. Em uma rede social, ele falou um pouco sobre a ação e mostrou os itens preenchendo todo o porta-malas do carro.
Além dos cobertores, cerca de 400 meias também foram entregues às pessoas.
"Aprendi nessa entrega de hoje... Desde que começou essa história da pandemia, devo ter entregue 15 toneladas de alimentos com a ajuda de amigos e empresários", contou o ator nos stories do Instagram. As ações foram feitas em comunidades.

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"Quem mora na rua, acabei de entender que eles preferem muito mais uma garrfa de água, luva, touca e meia do que (sic) qualquer outra coisa", completou.
Titto afirmou que gostaria que a atitude dele servisse de inspiração para outras pessoas e incentivou os seguidores a separarem roupas de frio não usadas para doação.
"Como forma de gratidão por tudo o que Deus fez na minha vida, estou fazendo a minha parte (na medida do possível). Espero que entendam o sentido desse post. A ideia disso aqui era deixar claro pra todos vocês o quão fortes e especiais vocês são e também pra que possam se inspirar pra fazer um pouquinho pelo próximo", acrescentou o ator na legenda de uma foto.
Ver essa foto no Instagram

Tenho muito orgulho de quem eu sou sim!! Mesmo com todos os meus defeitos e manias, sou satisfeito comigo mesmo. Ja? fui julgado, ignorado, mal tratado e ainda assim consigo sorrir (e muito). Sou forte e aprendo com os meus erros. Pois e?, com todos os meus problemas eu Continuo aqui, cheio de planos pra ser feliz..... E como forma de gratida?o por tudo oq Deus fez na minha vida, to fazendo a minha parte (na medida do possi?vel).?????? Espero q entendam o sentido desse post... A ideia disso aqui era deixar claro pra todos vcs, o qua?o fortes e especiais vcs sa?o, e tbm pra q possam se inspirar pra fazer um pouquinho pelo pro?ximo!!?? #TaGeladoEmSp #MasHjNemTodoMundoVaiSentirFrio ??

Uma publicação compartilhada por Felipe Titto (@felipetitto) em

*Agência Estado

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