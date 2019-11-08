Motorista de aplicativo agride funcionárias do ator Felipe Titto

O ator Felipe Titto Crédito: Reprodução/Instagram @felipetitto

Um motorista de aplicativo agrediu três mulheres que trabalham com o ator Felipe Titto na noite desta quinta-feira (7), em São Paulo. As informações são da revista Istoé.

Segundo a publicação, uma das vítimas chegou a dizer que a agressão aconteceu depois de elas reclamarem que o homem estava dirigindo de forma perigosa. Elas estavam indo de Pinheiros, na zona Oeste, para o complexo Expo Imigrantes, na zona Sul.

Ele estava descontrolado e dirigindo de maneira perigosa. A Elaine pediu para ele parar e ele disse o carro é meu, não vou parar", relatou uma das vítimas.

Questionada pela reportagem, a empresa 99 enviou a seguinte nota como resposta:

A 99 recebeu a grave denúncia das três passageiras que foram agredidas por um motorista parceiro da plataforma. Assim que soubemos dessa triste notícia, mobilizamos uma equipe que está em contato com as vítimas para oferecer todo o apoio e acolhimento necessários, que incluem um seguro para cobrir todas as despesas hospitalares, além de um serviço de carro para que elas possam se locomover com segurança. Enquanto isso, o motorista foi banido do app e a 99 está disponível para colaborar com as investigações da polícia.

A empresa lamenta profundamente o caso e reitera que repudia veemente esse tipo de violência. Temos uma política de tolerância zero em relação a isso. Esclarecemos ainda que todos os condutores parceiros devem tratar passageiros com boa fé, profissionalismo e respeito. Em comportamentos como esse, que vão contra os Termos de Uso da Plataforma, todas as medidas corretivas são adotadas  e incluem o bloqueio definitivo do perfil do motorista.

A 99 reforça que investe continuamente em educação para prevenir esse tipo de situação. Por isso, orienta e sensibiliza seus condutores parceiros em treinamentos presenciais e online para estimulá-los a terem uma postura de respeito e gentileza com todos.