Família real produz gim com folhas e frutos do Palácio de Buckingham

A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk

Já não é novidade que gim é uma das bebidas preferidas da rainha Elizabeth II. Prova disso é o novo produto que a família real britânica está assinando em seu e-commerce de souvernir: garrafa de gim seco com infusão de limão, verbena, frutos de espinheiro e folhas de amoreira. Todos os insumos são cultivados nos jardins do Palácio de Buckingham, residência oficial da monarca em Londres.

Segundo informações do Glamurama, a edição limitada custa 40 libras, algo em torno de R$ 270, e é vendido na Royal Collection Shop, pela internet. No entanto, a lembrança tem entrega limitada ao Reino Unido.

A preparação da bebida é indicada para matar a sede de verão e vem até com dica de como fazer o drinque: uma medida do gim em copo de gelo, água tônica e uma fatia de limão.