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Drinque de verão!

Família real produz gim com folhas e frutos do Palácio de Buckingham

Garrafa da lembrança, vendida como souvenir pela internet, custa em torno de R$ 270; insumos do gim são cultivados nos jardins da rainha Elizabeth II

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 08:52
A rainha Elizabeth II
A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
Já não é novidade que gim é uma das bebidas preferidas da rainha Elizabeth II. Prova disso é o novo produto que a família real britânica está assinando em seu e-commerce de souvernir: garrafa de gim seco com infusão de limão, verbena, frutos de espinheiro e folhas de amoreira. Todos os insumos são cultivados nos jardins do Palácio de Buckingham, residência oficial da monarca em Londres. 
Segundo informações do Glamurama, a edição limitada custa 40 libras, algo em torno de R$ 270, e é vendido na Royal Collection Shop, pela internet. No entanto, a lembrança tem entrega limitada ao Reino Unido. 

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A preparação da bebida é indicada para matar a sede de verão e vem até com dica de como fazer o drinque: uma medida do gim em copo de gelo, água tônica e uma fatia de limão. 
A garrafa de gim produzida com insumos cultivados nos jardins do Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha Elizabeth II em Londres
A garrafa de gim produzida com insumos cultivados nos jardins do Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha Elizabeth II em Londres Crédito: Reprodução

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