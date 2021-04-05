Família de rapper DMX pede orações pelo músico após overdose

O rapper Earl Simmons, mais conhecido como DMX, sai da Corte Federal Americana, em Manhattan, Crédito: REUTERS/Folhapress

A família do rapper Earl Simmons, nome de batismo de DMX, soltou um comunicado pedindo orações para o artista de 50 anos que está em estado vegetativo no hospital após uma overdose.

"Pedimos que mantenham Earl/DMX em seus pensamentos, desejos e orações, assim como pedimos para respeitar nossa privacidade diante desse desafio", diz trecho da nota compartilhada pela People.

O rapper norte-americano DMX foi internado em um hospital após sofrer uma overdose na noite desta sexta (2), segundo o site americano TMZ. O estado de saúde do artista de 50 anos é grave.

Fontes próximas ao rapper disseram ao site que o fato ocorreu na casa do cantor por volta das 23h (horário local). TMZ diz que rapper sofreu um ataque cardíaco e está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital White Plains, em Nova York.

TMZ diz ainda que, segundo fontes, DMX "tem alguma atividade cerebral". Já outra fonte afirma que ele estaria em "estado vegetativo e que os médicos alertaram que ele pode não sobreviver".

DMX luta contra o abuso de drogas há alguns anos e já foi para a reabilitação várias vezes. Sua última passagem foi em 2019 após cumprir uma sentença de 12 meses por sonegação de impostos. Na época, diz TMZ, o rapper não teria tido uma recaída, mas havia se internado por medo de que pudesse voltar a acontecer, pois sentiu a tentação de usá-lo novamente.