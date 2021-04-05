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Saúde

Família de rapper DMX pede orações pelo músico após overdose

Músico está em estado vegetativo no hospital

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:09
O rapper Earl Simmons, mais conhecido como DMX, sai da Corte Federal Americana, em Manhattan,
O rapper Earl Simmons, mais conhecido como DMX, sai da Corte Federal Americana, em Manhattan, Crédito: REUTERS/Folhapress
A família do rapper Earl Simmons, nome de batismo de DMX, soltou um comunicado pedindo orações para o artista de 50 anos que está em estado vegetativo no hospital após uma overdose.
"Pedimos que mantenham Earl/DMX em seus pensamentos, desejos e orações, assim como pedimos para respeitar nossa privacidade diante desse desafio", diz trecho da nota compartilhada pela People.
O rapper norte-americano DMX foi internado em um hospital após sofrer uma overdose na noite desta sexta (2), segundo o site americano TMZ. O estado de saúde do artista de 50 anos é grave.
Fontes próximas ao rapper disseram ao site que o fato ocorreu na casa do cantor por volta das 23h (horário local). TMZ diz que rapper sofreu um ataque cardíaco e está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital White Plains, em Nova York.

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TMZ diz ainda que, segundo fontes, DMX "tem alguma atividade cerebral". Já outra fonte afirma que ele estaria em "estado vegetativo e que os médicos alertaram que ele pode não sobreviver".
DMX luta contra o abuso de drogas há alguns anos e já foi para a reabilitação várias vezes. Sua última passagem foi em 2019 após cumprir uma sentença de 12 meses por sonegação de impostos. Na época, diz TMZ, o rapper não teria tido uma recaída, mas havia se internado por medo de que pudesse voltar a acontecer, pois sentiu a tentação de usá-lo novamente.
DMX voltou aos palcos após a reabilitação em dezembro de 2019, quando fez um show em Las Vegas. "Quando você cair, levante-se, todo mundo aqui passou por alguns problemas e você nunca sabe o que Deus está disposto a fazer por você até que você precise faça algo por você", disse o artista aos fãs.

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