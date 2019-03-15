Família de Jeremias ganha TV para curtir The Voice sem sair de casa

Crédito: Vitor Jubini

"Gente, pelo amor de Deus, me fala o que é!", exclamava Jeremias enquanto a reportagem aguardava com ele a chegada de um caminhão cheio de presentes para a família do cantor mirim - mas era surpresa. O menino ficou inquieto até que descobriu que se tratava de um sofá retrátil, uma TV nova e um hack para mobiliar a própria sala. Antes disso, chegou até a questionar: "É um celular, tio?".

Jeremias e sua família ganharam, na manhã desta sexta-feira (15), os presentes da Móveis Simonetti, que deixaram a sala da casa, onde ele mora com a mãe, o padrasto, a irmã e o irmão, totalmente repaginada. "Olha mãe! Nossa, mãe, olha!", dizia, enquanto acompanhava a instalação dos itens na casa.

Vídeo mostra momento em que presentes começaram a chegar à casa de Jeremias. Assista:

Agora, a família não vai precisar sair de casa para prestigiar o primogênito. "Eu acompanho ele nas viagens. Sempre vou com alguém do projeto que o assiste e da convidada dele, que é a professora de canto", relata Fabiola Pereira, a mãe de Jeremias. "Ele estava todo ansioso com isso e agora que descobriu será só festa aqui em casa", comemora.

Amamos demais a surpresa. Tudo está vindo na hora certa, na hora de Deus. Estamos muito contentes e na torcida para acontecer sempre o melhor Fabiola Pereira, mãe de Jeremias

O menino também ficou contente com a surpresa e diz que os presentes vieram em boa hora. Quer compartilhar o tempo livre com os irmãos e a mãe e o padrasto no novo sofá para assistir de pertinho os programas que gosta. "Com música", completa.

Crédito: Vitor Jubini

PREPARAÇÃO

Jeremias vai dar o ar da graça no The Voice Kids 2019, novamente, neste domingo (17), quando o reality já será transmitido ao vivo. Lá, vai cantar a canção que treinou com as técnicas, Simone e Simaria, para encantar os capixabas e os brasileiros novamente. "Agora mesmo, eu estava treinando. Estou estudando bastante para poder emocionar, como sempre faço", diz.