Fafá de Belém é vacinada contra Covid-19: 'Muito emocionada'

Fafá de Belém sendo vacinada contra a Covid-19 em posto de saúde Crédito: Instagram/ @fafadbelem

Fafá de Belém, 64, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira, 6, em São Paulo. A cantora compartilhou um vídeo do momento da imunização nas redes sociais.

A artista explicou que, além de esperar sua vez no calendário de imunização, se inscreveu para receber as sobras de doses de vacinas que já foram abertas.

"Desde ontem à noite, estou muito emocionada. A minha vez chegou! Graças ao SUS, aos nossos cientistas, aos profissionais de saúde sérios do nosso país e, graças ao Butantan, eu tomei a primeira dose ontem", escreveu ela na legenda da publicação.

"Inclusive, quero recomendar a vocês, meus seguidores com mais de 60 anos, que se informem em suas cidades e, se puderem, inscrevam-se na lista das sobras de vacina. Como a maioria dos frascos disponíveis no SUS possuem 10 doses, cuja eficácia dura por até oito horas depois de serem abertos, os postos criaram essa lista para evitar o desperdício", explicou.

"Desde quando eu soube da existência da lista, me inscrevi. Eles te ligam, por ordem de inscrição na lista, quando existe alguma dose que será desperdiçada. E você tem que correr para lá! Eu consegui, graças a Deus", acrescentou.